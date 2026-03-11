Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone denunciate per truffa aggravata e tentata truffa ad Avellino. Gli episodi sono stati accertati grazie a un’attività investigativa che ha permesso di individuare i responsabili, i quali hanno agito sfruttando la fiducia delle vittime tramite messaggi ingannevoli e annunci online.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Avellino ha portato avanti un’attività investigativa che ha condotto alla denuncia di tre persone per tentata truffa ai danni di un 65enne. Gli indagati sono riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp appartenente alla vittima e, fingendosi un familiare, hanno inviato messaggi in cui simulavano una situazione di emergenza, chiedendo denaro con urgenza.

Il modus operandi: WhatsApp e l’inganno della fiducia

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i truffatori hanno sfruttato la familiarità tra la vittima e il presunto mittente, facendo leva sulla fiducia e sull’urgenza della situazione descritta nei messaggi. Questo stratagemma ha indotto la vittima ad abbassare la guardia e a prendere in considerazione la possibilità di effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro, credendo di aiutare un proprio caro in difficoltà. L’attività della Squadra Mobile ha permesso di risalire all’identità reale dei responsabili, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.

Truffa online: l’annuncio su TikTok e la vendita fantasma

Un altro episodio ha visto protagonista una 50enne di Torino, denunciata dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica per truffa aggravata commessa tramite internet. In questo caso, la donna aveva pubblicato su TikTok un annuncio relativo alla vendita di prodotti per animali domestici. Una vittima, fidandosi della veridicità dell’offerta, ha acquistato quattro lettini per animali, pagando tramite bonifico bancario istantaneo. Tuttavia, la merce non è mai stata consegnata.

Le indagini finanziarie e il flusso di denaro sospetto

Gli operatori della Polizia hanno ricostruito i movimenti finanziari successivi al pagamento, individuando la titolare e utilizzatrice della carta di credito ricaricabile su cui era stata accreditata la somma. L’analisi dei flussi di denaro ha fatto emergere un volume di entrate pari a circa 60.000 euro, costituito da numerosi piccoli versamenti, una modalità tipica di ulteriori condotte fraudolente. Le somme incassate venivano poi trasferite verso piattaforme di criptovalute con sede all’estero, rendendo difficile la tracciabilità dei proventi illeciti.

