Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Polizia di Stato a Civitanova Marche, dove un uomo di 56 anni è stato fermato per un tentato scippo ai danni di una signora anziana. L’episodio si è verificato nella serata del 27 giugno, quando l’uomo ha cercato di sottrarre la borsa alla donna, facendola cadere a terra. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di rintracciare il colpevole.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto luogo lungo il corso di Civitanova Marche, dove la vittima, una signora ultra settantenne, stava passeggiando. L’uomo, approfittando di un momento di distrazione della donna, si è avventato sulla sua borsa, facendola cadere rovinosamente a terra. Fortunatamente, due passanti sono intervenuti prontamente, inseguendo il malvivente per le vie del borgo marinaro.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato ha permesso di raccogliere elementi utili per identificare l’autore del reato. Grazie alle descrizioni fornite dai passanti, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche si sono messi subito alla ricerca dell’uomo. Dopo quasi un’ora, una pattuglia della Polizia Stradale è riuscita a rintracciarlo, grazie a una nota di ricerca diramata nel frattempo.

Il profilo del sospettato

L’uomo, un italiano di 56 anni, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato di P.S., dove sono stati ricostruiti i suoi movimenti. Le indagini hanno rivelato che il sospettato aveva seguito la donna per alcune centinaia di metri prima di tentare il furto. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato per rapina alla Procura della Repubblica di Macerata.

Un volto noto alle autorità

Non si tratta di un volto nuovo per le forze dell’ordine: il reo era stato infatti scarcerato nel 2020 per una rapina compiuta nel 2012 in un bar della città rivierasca, dove, insieme a un complice, era riuscito a fuggire con l’incasso. Questo nuovo episodio conferma la sua inclinazione a commettere reati simili, rendendo necessario l’intervento delle autorità per prevenire ulteriori incidenti.

IPA