Un fermo e numerosi sequestri il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano, dove un cittadino algerino di 33 anni è stato fermato per ricettazione. L’uomo è stato trovato in possesso di dispositivi elettronici e accessori di noti brand di lusso, sequestrati durante una perquisizione in un hotel cittadino.

Arresto in un hotel di Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, quando gli agenti della volante del Commissariato Greco Turro, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, hanno individuato il 33enne all’interno di un hotel situato in via Giovanni Lulli.

Al momento dell’arrivo dei poliziotti l’uomo ha tentato di richiudere con forza la porta della stanza per evitare il controllo, ma il tentativo si è rivelato vano.

Il materiale sequestrato

Durante l’ispezione della stanza gli agenti hanno subito notato su una scrivania all’ingresso sette cellulari di cui tre avvolti nella carta stagnola e uno ancora sul rotolo, non ancora incartato.

Questa tecnica sarebbe stata utilizzata per rendere i dispositivi non localizzabili. Dopo aver rimosso la carta stagnola è emerso che alcuni telefoni riportavano messaggi che li identificavano come “telefono smarrito o rubato”.

La perquisizione e il ritrovamento di oggetti di lusso

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli agenti di rinvenire e sequestrare sette valigie contenenti occhiali, scarpe e borse di diversi marchi prestigiosi della moda.

Tra gli oggetti recuperati figurano anche una macchina fotografica professionale con relativi obiettivi ottici, un hard disk e un pc portatile, anch’esso avvolto nella carta stagnola.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato Greco Turro ha permesso di interrompere un possibile traffico di beni rubati e di assicurare alla giustizia un soggetto già sospettato di ricettazione. L’attenzione degli agenti verso comportamenti sospetti e la tempestività dell’azione hanno consentito di recuperare numerosi oggetti di valore e di impedire che questi venissero immessi sul mercato illecito.

L’episodio conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori e alla ricettazione di beni di lusso, fenomeni che colpiscono in particolare le grandi città come Milano. Le indagini proseguiranno per chiarire la provenienza degli oggetti sequestrati e individuare eventuali complici.

