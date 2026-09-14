Trasformano pistole a salve in armi vere e le vendono su commissione a Siracusa: blitz della Squadra Mobile

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Cinque arresti im un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Siracusa, che ha portato alla luce un’attività di fabbricazione, detenzione e cessione illegale di armi comuni da sparo. Le indagini hanno permesso di ricostruire la struttura di un gruppo che modificava pistole a salve per renderle perfettamente funzionanti e le rivendeva su commissione, previo accordo sul prezzo con gli acquirenti.

Le indagini e la scoperta dell’attività illecita

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che gli investigatori hanno raccolto elementi su un gruppo attivo nel territorio di Siracusa. I componenti acquistavano pistole a salve e, attraverso una vera e propria attività artigianale, le trasformavano in armi offensive. Il lavoro di indagine, condotto tramite intercettazioni e riscontri tecnici, ha consentito di ricostruire nel dettaglio i ruoli dei singoli indagati, dal reperimento dei materiali necessari alle modifiche fino alla vendita delle armi modificate.

Il modus operandi: armi modificate su commissione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo agiva su commissione: dopo aver raggiunto un accordo economico con i clienti, procedeva alla modifica delle pistole a salve, realizzando artigianalmente i pezzi necessari per renderle funzionanti come vere armi da fuoco. Questa attività illecita si svolgeva in modo organizzato, con una chiara suddivisione dei compiti tra i membri del gruppo.

Le perquisizioni e gli arresti

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto in casa di uno degli indagati, un giovane di 22 anni residente in zona, una pistola calibro 9 marca Bruni modello 84, già modificata e pronta all’uso, completa di munizioni. Il ventiduenne è stato arrestato in flagranza di reato. Per gli altri indagati, il tribunale di Siracusa ha emesso un’ordinanza cautelare che ha previsto la custodia in carcere per un 48enne e un altro 22enne, gli arresti domiciliari per un 27enne e l’obbligo di dimora per un 33enne.

Le accuse e le misure cautelari

I cinque indagati sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di fabbricazione, detenzione e cessione illegale di armi comuni da sparo. Le misure cautelari sono state disposte dal tribunale a seguito delle risultanze investigative che hanno evidenziato la pericolosità dell’attività svolta dal gruppo, capace di immettere sul mercato armi perfettamente funzionanti partendo da pistole a salve.

IPA