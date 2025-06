Trasformano spazi pubblici di Librino in salotti con tv e divani, due denunciati per abuso edilizio a Catania

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state denunciate per abuso edilizio e invasione di edifici pubblici a Catania. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, si è svolta nel quartiere Librino per garantire la sicurezza e la legalità.

Controlli straordinari nel quartiere Librino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, un controllo straordinario del territorio è stato eseguito nei giorni scorsi nel quartiere Librino. L’attività è stata coordinata dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Librino”, con il supporto degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”.

Abusi edilizi scoperti

Durante i controlli, i poliziotti hanno scoperto che significative porzioni di spazi comuni di un condominio di edilizia popolare erano state recintate in modo abusivo. Una donna aveva installato una saracinesca basculante e un muretto perimetrale, trasformando l’area in una sala con sedie, divani e un televisore. In un’altra ala del condominio, un uomo aveva chiuso uno spazio condominiale con un portone in ferro, creando una sala con divano e televisore e un soppalco per effetti personali.

Denunce e presunzione di innocenza

I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per invasione di edifici pubblici e abuso edilizio. La presunzione di innocenza è garantita fino a condanna definitiva.

Controlli stradali e segnalazioni

Un’altra fase dei controlli ha riguardato il rispetto delle norme stradali. Sono state identificate 140 persone, di cui 40 con precedenti, e controllati 67 veicoli. Diverse violazioni al Codice della Strada sono state riscontrate, tra cui guida senza patente e mancata copertura assicurativa. Inoltre, un uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga per possesso di due dosi di cocaina.

