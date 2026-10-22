Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un conducente è stato sanzionato per il trasporto irregolare di cavalli. Il mezzo, fermato sulla statale 640 a Caltanissetta, è stato sequestrato per tre mesi dopo che sono state rilevate diverse irregolarità, comprese quelle sulle norme a tutela del benessere animale. In particolare, l’uomo era in possesso di una licenza per il trasporto di fiori e piante, e non di cavalli.

Caltanissetta: il controllo sulla statale 640

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta ha controllato un autocarro che trasportava quattro equini. L’intervento è avvenuto durante un servizio di vigilanza stradale dedicato al trasporto professionale di merci e alla tutela degli animali.

Licenza non valida per gli animali

Gli accertamenti hanno stabilito che il veicolo disponeva di una licenza per il trasporto in conto proprio, ma limitata a merci specifiche: fiori, piante, vasi e articoli per il giardinaggio. Il trasporto degli animali è quindi risultato privo del titolo necessario. Gli agenti in servizio a Caltanissetta hanno inoltre rilevato modifiche non autorizzate alle caratteristiche costruttive dell’autocarro, verosimilmente realizzate per adattarlo al trasporto di bestiame.

Trasporto abusivo di cavalli e sanzione

È emerso anche che soltanto uno dei quattro cavalli apparteneva al conducente, mentre gli altri tre erano di proprietà di altre persone. Poiché l’uomo non era iscritto all’Albo degli Autotrasportatori, l’attività è stata qualificata come trasporto abusivo per conto terzi.

Per le violazioni delle disposizioni di legge a tutela del benessere animale, al conducente è stata comminata una sanzione complessiva di circa diecimila euro. L’autocarro è stato sottoposto a sequestro amministrativo per tre mesi.

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