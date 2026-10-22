Trasporta 4 cavalli con la licenza per fiori e piante a Caltanissetta, maxi multa: stangata da 10mila euro
Controllato sulla statale 640 un autocarro con quattro cavalli: riscontrate irregolarità nella licenza, nel mezzo e nel trasporto.
Un conducente è stato sanzionato per il trasporto irregolare di cavalli. Il mezzo, fermato sulla statale 640 a Caltanissetta, è stato sequestrato per tre mesi dopo che sono state rilevate diverse irregolarità, comprese quelle sulle norme a tutela del benessere animale. In particolare, l’uomo era in possesso di una licenza per il trasporto di fiori e piante, e non di cavalli.
- Caltanissetta: il controllo sulla statale 640
- Licenza non valida per gli animali
- Trasporto abusivo di cavalli e sanzione
Caltanissetta: il controllo sulla statale 640
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta ha controllato un autocarro che trasportava quattro equini. L’intervento è avvenuto durante un servizio di vigilanza stradale dedicato al trasporto professionale di merci e alla tutela degli animali.
Licenza non valida per gli animali
Gli accertamenti hanno stabilito che il veicolo disponeva di una licenza per il trasporto in conto proprio, ma limitata a merci specifiche: fiori, piante, vasi e articoli per il giardinaggio. Il trasporto degli animali è quindi risultato privo del titolo necessario. Gli agenti in servizio a Caltanissetta hanno inoltre rilevato modifiche non autorizzate alle caratteristiche costruttive dell’autocarro, verosimilmente realizzate per adattarlo al trasporto di bestiame.
Trasporto abusivo di cavalli e sanzione
È emerso anche che soltanto uno dei quattro cavalli apparteneva al conducente, mentre gli altri tre erano di proprietà di altre persone. Poiché l’uomo non era iscritto all’Albo degli Autotrasportatori, l’attività è stata qualificata come trasporto abusivo per conto terzi.
Per le violazioni delle disposizioni di legge a tutela del benessere animale, al conducente è stata comminata una sanzione complessiva di circa diecimila euro. L’autocarro è stato sottoposto a sequestro amministrativo per tre mesi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.