Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Latticini trasportati senza refrigerazione e documenti di tracciabilità: un autocarro è stato controllato dalla Polizia Stradale a Battipaglia, in provincia di Salerno. Il sequestro sanitario di 39 confezioni è stato disposto per tutelare la salute pubblica; al conducente è stata contestata anche la mancata cintura di sicurezza.

Battipaglia, controllato un autocarro con latticini senza refrigerazione e tracciabilità

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia Stradale di Salerno hanno fermato nei giorni scorsi il veicolo sulla strada statale 18, nel territorio di Battipaglia. Il controllo è rientrato nei servizi di vigilanza dedicati alla sicurezza stradale e alla tutela della salute pubblica.

Frigorifero spento e documenti assenti

Nel vano di carico erano trasportati prodotti derivati dal latte, ma il frigorifero risultava spento. Le modalità di trasporto, secondo gli accertamenti, non erano quindi idonee a conservare le caratteristiche dei latticini e a garantirne la sicurezza alimentare. Gli operatori hanno inoltre rilevato che i prodotti erano privi dei documenti di trasporto necessari a verificarne provenienza e tracciabilità.

Sequestro sanitario e sanzione

Per le irregolarità riscontrate, la Polizia ha coinvolto il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Salerno. Il personale sanitario ha proceduto al sequestro di 39 confezioni di fiordilatte e provola. Il conducente è stato sanzionato perché non indossava la cintura di sicurezza e gli sono stati decurtati 5 punti dalla patente.

Controlli sulla filiera alimentare

L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità nel trasporto delle merci, con particolare attenzione alla filiera alimentare e alla tutela dei consumatori. La Polizia Stradale ha ribadito l’impegno a svolgere controlli lungo la rete viaria, affinché il trasporto degli alimenti rispetti le norme e salvaguardi la salute pubblica.

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