Un uomo è stato denunciato a Caserta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Maddaloni che hanno portato alla luce un caso di detenzione illegale e commercio abusivo di fuochi d’artificio, trasportati senza alcuna misura di sicurezza.

Controlli intensificati per le festività natalizie

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Caserta ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio in vista delle festività natalizie. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire e contrastare il commercio abusivo e la detenzione illegale di materiale pirotecnico, fenomeni che tendono ad aumentare in questo periodo dell’anno.

L’intercettazione dell’auto sospetta

Nei giorni scorsi, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Maddaloni ha notato un’utilitaria che procedeva con i fari spenti. Gli agenti, insospettiti dal comportamento del conducente e dal suo evidente nervosismo, hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo più approfondito.

Il ritrovamento del materiale pirotecnico

Durante la perquisizione dell’auto, i poliziotti hanno scoperto una notevole quantità di manufatti pirotecnici, apparentemente destinati alla vendita abusiva. Il materiale era trasportato senza alcuna precauzione, in violazione delle norme di sicurezza previste dalla legge.

La pesatura e la classificazione tecnica

Le operazioni successive hanno permesso di accertare che l’uomo trasportava oltre 25 kg di materiale esplodente. Tra questi, sono state rinvenute batterie di fuochi d’artificio appartenenti a una categoria per la quale è richiesta una specifica licenza, che il conducente non possedeva.

Le conseguenze per il conducente

L’uomo è stato denunciato per detenzione illegale e commercio abusivo di materie esplodenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e affidato in custodia a una ditta specializzata, nel rispetto delle procedure di sicurezza.

Ritiro della patente e misure di prevenzione

Oltre alla denuncia, gli agenti hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida dell’uomo, in quanto il trasporto di merci pericolose era avvenuto senza le necessarie autorizzazioni. Inoltre, nei confronti del soggetto è stato avviato il procedimento per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Maddaloni.

IPA