Trasportavano in auto 34 grammi di cocaina in pietra da 3.000 euro nel centro di Patti, due in manette

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Due giovani sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Patti. Gli agenti della Polizia di Stato li hanno sorpresi in possesso di 34 grammi di cocaina in pietra, destinata al mercato locale. L’operazione, condotta nel centro cittadino, ha portato anche al sequestro di materiale per il taglio e la suddivisione della droga. I due sono stati posti agli arresti domiciliari, con obbligo di dimora in altro comune, come disposto dalla Procura della Repubblica di Patti.

Il blitz della Polizia di Stato: due giovani fermati in centro

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio. Gli agenti hanno fermato due ventenni nel centro cittadino di Patti, sorprendendoli in flagranza di reato. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo del veicolo utilizzato dai giovani un involucro contenente 34 grammi di cocaina in pietra. La sostanza, secondo gli investigatori, era destinata allo smercio al dettaglio sul mercato locale e nell’hinterland.

Il sequestro della cocaina e del materiale per il taglio

Durante l’operazione, gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione presso l’abitazione dei due arrestati. Qui sono stati individuati e sequestrati materiali utili al “taglio” della sostanza stupefacente, necessari per aumentare il volume della droga e, di conseguenza, i profitti derivanti dalla sua vendita. Inoltre, è stato trovato tutto il necessario per la suddivisione della cocaina in singole dosi, pronte per essere immesse sul mercato.

Profitti stimati e destinazione della droga

Secondo le stime degli inquirenti, la cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare circa 3000 euro una volta suddivisa e venduta al dettaglio. La droga era destinata a soddisfare le richieste del mercato di Patti e delle zone limitrofe, confermando l’esistenza di una rete di spaccio ben organizzata e radicata sul territorio.

Le misure cautelari e la fase delle indagini

I due ventenni sono stati arrestati e, su disposizione della Procura della Repubblica di Patti, sottoposti alla misura precautelare degli arresti domiciliari. Il G.I.P. del Tribunale di Patti ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo per entrambi l’obbligo di dimora in un altro comune. Si precisa che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, saranno svolti tutti gli accertamenti necessari anche nell’interesse degli indagati.

IPA