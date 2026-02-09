Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Oltre 6,2 milioni di euro sequestrati e oltre 530 passeggeri sanzionati: questo il bilancio dei controlli effettuati presso l’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio. Un traffico illecito di denaro contante è stato individuato e bloccato dalle autorità, che hanno agito per contrastare frodi fiscali e riciclaggio di valuta. Le operazioni sono state condotte nel corso del 2025 dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto del cash dog “Yakisoba”.

Controlli serrati allo scalo di Orio al Serio

L’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio (Bergamo) è stato teatro di una vasta operazione di controllo sui passeggeri in transito. L’incremento del traffico aeroportuale ha spinto le autorità a intensificare i monitoraggi con particolare attenzione ai movimenti di denaro contante.

Nel corso del 2025 i militari della Compagnia della Guardia di Finanza e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un flusso illecito di valuta per una cifra superiore a 6,2 milioni di euro.

Passeggeri e rotte sotto la lente: oltre 530 sanzioni

Nel dettaglio, oltre 530 passeggeri sono stati sanzionati per aver tentato di trasportare denaro in modo illecito attraverso lo scalo. Le somme erano suddivise in 16 diverse monete legali provenienti da vari Paesi.

Secondo la normativa vigente chiunque trasporti una somma pari o superiore a 10.000 euro da o verso l’Italia è tenuto a dichiararne l’origine, il destinatario e l’uso previsto. Molti viaggiatori hanno cercato di eludere questi obblighi, venendo però scoperti grazie ai controlli mirati delle forze dell’ordine.

Le rotte del denaro: collegamenti tra Occidente, Africa e Medio Oriente

Un’analisi di rischio condotta dagli investigatori ha permesso di individuare le principali rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro.

I voli maggiormente monitorati erano quelli diretti verso Casablanca (Marocco), Il Cairo (Egitto), Istanbul (Turchia) e Sharjah (Emirati Arabi Uniti), veri e propri hub tra l’Occidente, il Medio Oriente e il continente africano. Queste destinazioni sono risultate particolarmente sensibili al fenomeno, rappresentando punti strategici per il trasferimento di valuta fuori dai confini nazionali.

Strategie di occultamento e ruolo del cane antivaluta

Le autorità hanno scoperto numerosi stratagemmi messi in atto dai passeggeri per nascondere il denaro. Grazie al fiuto del cane antivaluta “Yakisoba”, il denaro è stato rinvenuto in doppi fondi dei bagagli, tra le pagine dei libri, all’interno di flaconi di detergenti e persino suddiviso in mazzette celate tra gli indumenti indossati.

Queste tecniche di occultamento sono state smascherate durante i controlli, consentendo il recupero delle somme non dichiarate.

Chi sono i passeggeri coinvolti

Tra i soggetti sanzionati figurano principalmente persone di origine africana e asiatica, alcune delle quali residenti in Lombardia e nelle regioni limitrofe. Si tratta per lo più di lavoratori dipendenti o titolari di ditte individuali attive nei settori dell’edilizia, del tessile, del commercio ambulante e delle pulizie. Le giustificazioni fornite riguardo all’origine delle somme, spesso dichiarate come risparmi familiari, sono state oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità fiscali.

Sanzioni e sequestri: i numeri dell’operazione

Le sanzioni riscosse dallo Stato, tra oblazioni immediate e pagamenti in misura ridotta, hanno superato i 320.000 euro. Inoltre i controlli doganali hanno portato all’individuazione di debitori nei confronti dell’Erario per oltre 4,5 milioni di euro.

In relazione all’ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono stati sequestrati oltre 137.000 euro. Questi risultati evidenziano la portata dell’operazione e l’efficacia delle strategie di contrasto adottate dalle autorità.

Obiettivi e risultati dei controlli

L’azione congiunta della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso lo scalo di Orio al Serio si è rivelata fondamentale per la tutela degli interessi economico-finanziari del Paese. I controlli hanno permesso di contrastare fenomeni di riciclaggio e frodi fiscali, rafforzando la sicurezza delle frontiere e garantendo il rispetto delle normative in materia di movimentazione di denaro contante.

Il ruolo strategico dell’aeroporto di Orio al Serio

L’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio si conferma un punto nevralgico per i controlli doganali e la prevenzione dei reati finanziari. Le attività svolte nel 2025 hanno dimostrato l’importanza di un presidio costante e di un approccio integrato tra le diverse forze in campo, con risultati concreti nella lotta alla criminalità economica.

IPA