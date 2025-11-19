Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 21 persone fermate e beni per 1.700.000 euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione internazionale che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita alla tratta di esseri umani, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato italiana in collaborazione con le autorità romene, è stata resa possibile grazie a una lunga indagine coordinata tra la Procura della Repubblica di Roma e la magistratura della Romania.

Un’indagine internazionale coordinata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha visto la partecipazione della Squadra Mobile di Roma, del Servizio Centrale Operativo, di Europol, Eurojust, del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia e della rete @on, diretta dalla DIA. La collaborazione si è concretizzata nella costituzione di una Squadra Investigativa Comune tra le autorità giudiziarie italiane e romene, con l’obiettivo di contrastare una rete criminale transnazionale.

L’arresto che ha dato il via alle indagini

L’inchiesta ha preso avvio dopo l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino romeno, ricercato per tratta, sfruttamento e associazione per delinquere. L’arresto, avvenuto in via dei Ciclamini a Roma, ha permesso agli investigatori di ricostruire la struttura e le modalità operative dell’organizzazione, composta da due nuclei familiari e attiva nel reclutamento e nello sfruttamento di giovani donne romene.

Il metodo “lover boy” e il reclutamento delle vittime

Il gruppo criminale, ben organizzato e gerarchicamente strutturato, si avvaleva del cosiddetto metodo “lover boy“. I membri della banda instauravano relazioni sentimentali fittizie con le vittime, promettendo loro una vita migliore in Italia. Una volta convinte a trasferirsi nella Capitale, le donne venivano progressivamente isolate dai propri affetti e costrette alla prostituzione in diverse aree note di Roma, tra cui viale Palmiro Togliatti, il Quarticciolo e via Salaria.

Controllo e sfruttamento: le modalità operative

Le indagini hanno permesso di documentare un sistema di controllo particolarmente rigido. Le donne venivano accompagnate sui luoghi della prostituzione a bordo di auto a noleggio con targa romena. I cosiddetti “fidanzati” svolgevano attività di vigilanza, imponendo orari, abbigliamento, modalità di approccio e tariffe. Un episodio significativo risale a marzo scorso, quando tre membri del gruppo avrebbero aggredito due uomini che avevano tentato di importunare le donne sotto la loro “protezione”.

Riciclaggio dei proventi e sequestro di beni

La quasi totalità dei proventi illeciti veniva trasferita in Romania tramite spedizioni nascoste a bordo di un furgone, gestito da un corriere compiacente titolare di un’agenzia di trasporto merci tra i due Paesi. Il denaro, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato successivamente reinvestito in immobili, terreni e auto di lusso. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 1.700.000 euro.

Detenzione di armi e perquisizioni

Durante le indagini e le successive perquisizioni, è emerso che i membri dell’organizzazione detenevano armi da fuoco, successivamente sottoposte a sequestro dalle forze dell’ordine.

