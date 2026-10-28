Trattenuta in casa dall'ex compagno ad Avezzano pochi giorni dopo averlo denunciato: arrestato un 45enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Pochi giorni prima lo aveva denunciato per violenze ripetute. Poi il telefono che squilla a vuoto, l’allarme di un amico e ore di ricerche. Ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, polizia e carabinieri hanno ritrovato una donna in casa dell’ex compagno, dove secondo gli investigatori era stata portata e trattenuta contro la sua volontà: l’uomo, 45 anni, è stato arrestato.

Avezzano, l’allarme e le ricerche nella notte

Come riporta la Polizia di Stato, a dare l’allarme è stato un conoscente della coppia, preoccupato perché la donna non rispondeva al telefono.

Gli agenti del Commissariato di Avezzano, insieme ai carabinieri della compagnia locale, si sono messi subito a cercare l’uomo.

Per alcune ore il 45enne è rimasto irreperibile, poi è stato rintracciato nella sua abitazione.

All’inizio non voleva collaborare, ma dopo diverse richieste ha lasciato entrare i poliziotti.

Dentro c’era l’ex compagna, che secondo la ricostruzione era stata trattenuta lì contro la sua volontà.

La denuncia per maltrattamenti e il carcere

Nei giorni precedenti la donna aveva presentato una denuncia, raccontando ripetute violenze fisiche e psicologiche.

Erano state proprio quelle violenze, secondo il suo racconto, a mettere fine a una lunga relazione, chiusa da qualche mese.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e, su disposizione del pm di turno, portato nel carcere dell’Aquila in attesa della convalida.

La donna, ancora sotto shock, è stata accompagnata in un luogo sicuro.

IPA