Trattore si ribalta a Civita Castellana nel Viterbese, feriti due lavoratori: 33enne in gravi condizioni
Due lavoratori agricoli sono rimasti feriti a causa del rovesciamento di un trattore a Civita Castellana, nel Viterbese: 33enne in prognosi riservata
Un lavoratore agricolo ricoverato in prognosi riservata dopo il ribaltamento di un trattore a Civita Castellana. L’incidente si è verificato durante una manovra in un’azienda agricola nelle campagne del comune del Viterbese, nella quale è rimasto ferito anche un altro operaio 31enne. Ad avere la peggio è stato però il collega di 33 anni, rimasto schiacciato dal mezzo con gravi conseguenze.
- L'incidente con il trattore a Civita Castellana
- I soccorsi in provincia di Viterbo
- Gli accertamenti sull'incidente sul lavoro
L’incidente con il trattore a Civita Castellana
Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale della provincia di Viterbo, i due lavoratori, entrambi cittadini del Bangladesh erano a bordo del trattore quando il mezzo avrebbe perso stabilità e si sarebbe cappottato nel corso di una manovra.
Finiti schiacciati sotto il peso del veicolo, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 chiamati a intervenire sul posto, che li hanno trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Andosilla di Civita Castellana.
I soccorsi in provincia di Viterbo
Nello schianto hanno riportato entrambi diversi traumi e lesioni, in particolare il 33enne ricoverato in gravi condizioni.
Secondo quanto riportato dalla testata ViterboNews, la prognosi resta al momento riservata e qualora il quadro clinico lo consentisse, i medici potrebbero decidere il trasferimento in un ospedale dotato di reparti specialistici.
Il connazionale 31enne ha invece riportato fratture agli arti inferiori e rimane sotto osservazione.
Gli accertamenti sull’incidente sul lavoro
Le cause dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri e degli ispettori personale dello Spresal della Asl, al lavoro per tracciare la dinamica dei fatti e accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
Gli investigatori hanno effettuato i rilievi tecnici, raccolto le testimonianze dei presenti e avviato gli accertamenti necessari per risalire nel dettaglio ai motivi dell’incidente, oltre a verificare la posizione lavorativa dei due operai all’interno dell’azienda agricola.