Trattore si ribalta a Civita Castellana nel Viterbese, feriti due lavoratori: 33enne in gravi condizioni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un lavoratore agricolo ricoverato in prognosi riservata dopo il ribaltamento di un trattore a Civita Castellana. L’incidente si è verificato durante una manovra in un’azienda agricola nelle campagne del comune del Viterbese, nella quale è rimasto ferito anche un altro operaio 31enne. Ad avere la peggio è stato però il collega di 33 anni, rimasto schiacciato dal mezzo con gravi conseguenze.

L’incidente con il trattore a Civita Castellana

Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale della provincia di Viterbo, i due lavoratori, entrambi cittadini del Bangladesh erano a bordo del trattore quando il mezzo avrebbe perso stabilità e si sarebbe cappottato nel corso di una manovra.

Finiti schiacciati sotto il peso del veicolo, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 chiamati a intervenire sul posto, che li hanno trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Andosilla di Civita Castellana.

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I soccorsi in provincia di Viterbo

Nello schianto hanno riportato entrambi diversi traumi e lesioni, in particolare il 33enne ricoverato in gravi condizioni.

Secondo quanto riportato dalla testata ViterboNews, la prognosi resta al momento riservata e qualora il quadro clinico lo consentisse, i medici potrebbero decidere il trasferimento in un ospedale dotato di reparti specialistici.

Il connazionale 31enne ha invece riportato fratture agli arti inferiori e rimane sotto osservazione.

Gli accertamenti sull’incidente sul lavoro

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri e degli ispettori personale dello Spresal della Asl, al lavoro per tracciare la dinamica dei fatti e accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

Gli investigatori hanno effettuato i rilievi tecnici, raccolto le testimonianze dei presenti e avviato gli accertamenti necessari per risalire nel dettaglio ai motivi dell’incidente, oltre a verificare la posizione lavorativa dei due operai all’interno dell’azienda agricola.