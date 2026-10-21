Trattori davanti alla Regione all'Aquila e il cartello "Rimasto a secco": la protesta contro il caro gasolio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una decina di trattori schierati davanti all’Emiciclo, sede del consiglio regionale all’Aquila, centinaia di agricoltori con le bandiere gialle e un cartello appeso a uno dei mezzi: “Rimasto a secco”. È la protesta di Coldiretti Abruzzo contro il caro gasolio, andata in scena il 21 ottobre, che chiede alla Regione uno sconto retroattivo sul carburante agricolo usato e da usare tra giugno e dicembre 2026.

“Oggi siamo qui per richiedere un ristoro veloce agli agricoltori su questa problematica del gasolio, che diventa sempre più impellente nelle nostre campagne”, spiega il direttore regionale Marino Pilati. A ottobre il gasolio agricolo è arrivato a costare fino a 1,70 euro al litro, mentre l’associazione chiede di riportarlo verso un euro. Gli agricoltori attendevano impegni precisi dall’incontro con l’assessore regionale Emanuele Imprudente.