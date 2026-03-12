Travaglio attacca Meloni sul referendum, "cabaret, prima fa il dl Caivano e ora difende famiglia nel bosco"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

I talk show italiani mettono un attimo da parte la questione della guerra in Iran per dedicarsi alla politica interna. Al centro del dibattito il referendum sulla riforma della Giustizia e il caso giudiziario della famiglia nel bosco. Temi su cui il giornalista Marco Travaglio si trova in forte disaccordo con la premier Giorgia Meloni, e non manca di farlo notare.

Il dibattito sul referendum

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, Giorgia Meloni è stata ospite del convegno organizzato da Fratelli d’Italia per sostenere il sì al referendum sulla Giustizia.

Per il no convinto è, invece, Marco Travaglio. Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha nuovamente ribadito la propria posizione ospite di Otto e mezzo su La7.

ANSA

La Presidente del Consiglio promuove la riforma come strumento per sconfiggere correnti politiche e influenze all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

Secondo Travaglio, i cambiamenti previsti non faranno che peggiorare le cose: “I membri politici del Csm, che oggi sono 10, diventeranno 26”.

Il giornalista ipotizza che “la maggioranza si farà degli amici” e che peggiorerà l’influenza politica all’interno degli organi della magistratura.

Marco Travaglio: “La casta è la politica”

“Quella che è la casta, che non paga mai, è la politica. – afferma Travaglio ospite della trasmissione di Lilli Gruber – La politica è piena di immunità”.

A sostegno della propria tesi il direttore porta il caso del deputato Francesco Romano, esponente di Noi Moderati, la cui corrispondenza con l’ex senatore Totò Cuffaro (oggi agli arresti domiciliari per corruzione e turbativa d’asta) è stata richiesta dalla Procura di Palermo.

Il Parlamento ha negato la concessione al gip delle carte richieste, così come, sottolinea Travaglio “ha già fatto 31 volte su 33 nel corso di questa legislatura”.

“Quando beccano qualcuno dei loro a delinquere, i magistrati lo cacciano. – conclude Travaglio – I politici lo coprono”.

Il caso della famiglia nel bosco

Ancor più severo è il giornalista quando si inizia a parlare del caso della famiglia del bosco, le cui difese sono ultimamente state prese dalla stessa Meloni.

Se Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno perso la potestà genitoriale, precisa Travaglio, è anche per via del decreto Caivano.

Si tratta del decreto, approvato dalla premier, che ha trasformato l’inosservanza dell’obbligo scolastico da contravvenzione a delitto, per cui è prevista una pena detentiva e, appunto, la perdita della potestà genitoriale.

“Mi chiedo quante Meloni ci siano. – ironizza Travaglio – La stessa del decreto non può essere la stessa che difende i genitori nel bosco”.

Tagliente la chiusa: “È un caso di dissociazione, capisco la disperazione per i sondaggi, ma arrivare a questo punto mi sembra cabaret”.