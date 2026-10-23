Travaglio contro il governo Meloni sul decreto sicurezza: "Destra di illegalità e disordine, legge fa ridere"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Marco Travaglio, ospite ad Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber, attacca il governo sul nuovo decreto Sicurezza definito “inutile”. Secondo il giornalista, infatti, inserire un nuovo reato, quello di partecipazione violenta a una manifestazione, non serve a nulla perché addirittura arriva a ridurre (condanna massima a 5 anni) quello che in precedenza era un reato che con aggravanti arrivava a punire i violenti che saccheggiavano e devastavano durante la manifestazione anche fino a 20 anni. “Sono imbecilli”, commenta.

Il punto della situazione in vista del weekend

Marco Travaglio ad Otto e Mezzo parla del decreto Sicurezza e attacca il governo Meloni. Si teme per il weekend in arrivo, spiega la conduttrice, perché ci saranno una serie di manifestazioni in tutta Italia. Si temono “scontri e devastazioni – dice – in molti centri italiani”.

Durante la giornata ci sono state diverse perquisizioni e sequestri nelle principali città. Gruber commenta: “Il governo sta un po’ militarizzando le nostre città italiane, anche se il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ci ha tenuto a specificare che non c’è nessuna militarizzazione, ma stanno facendo lavoro di prevenzione”.

Si rivolge quindi a Travaglio, che venerdì 23 ottobre ha scritto: “Il governo Meloni non sa neppure che cos’è la sicurezza”. La conduttrice allora commenta: “Legge, ordine, sicurezza è il core business di questo governo di destra, no?”.

L’attacco di Travaglio

“Chiacchiere e distintivo, bisogna smettere di dire che questa è la destra legge e ordine. Questa è una destra di illegalità e disordine”. Ribadisce quanto già detto: “Non sanno cosa sia la sicurezza perché per far sentire la gente sicura non bisogna inventare nuovi reati per punire cose che sono già punite dai dieci comandamenti o dal Codice Rocco, quindi dalla notte dei tempi”.

Per Travaglio, invece, bisognerebbe assicurarsi che le pene previste per i reati che ci sono già vengano eseguite, la “famosa certezza della pena di cui tutti si riempiono la bocca ma che poco possono permettersi di darne attuazione”. Il motivo, sottolinea, è che se la pena è certa è certa per tutti, anche per i colletti bianchi.

Colpa dei magistrati dunque? Travaglio dice di no, perché questi applicano le leggi che hanno fatto i politici e che “hanno trasformato il codice di procedura penale in un colabrodo”. Aggiunge che “è pieno di scappatoie, di sconti e saldi di fine stagione che fanno sì che la legge da lontano fa paura e da vicino fa ridere”.

Le grida manzoniane

Secondo Travaglio il governo da una parte aumenta il numero di forze dell’ordine, aggiungendo militari nelle piazze e offendendo così carabinieri e polizia. Dall’altra fa grida manzoniane per dire che hanno fatto qualcosa.

Porta un esempio: “Art. 419 del Codice Penale, che esiste dalla notte dei tempi e che prevede che chiunque commetta fatti di devastazione o di saccheggio sia punito con la reclusione da 8 a 15 anni; la pena è aumentata con le aggravanti che arrivano a 20 anni se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico”.

Adesso, prosegue Travaglio: “Questi si sono inventati un reato nuovo, quello di partecipazione violenta a manifestazioni pubbliche, che è la stessa cosa che abbiamo appena detto. Solo che è punita fino a 5 anni”. Travaglio a questo punto dice che “sono degli imbecilli, oltre a essere dei propagandisti”. Si domanda quindi a cosa serva questo nuovo reato e risponde: “A niente”.