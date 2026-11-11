Travaglio contro Leonardo Maria Del Vecchio, "ha comprato il 2% del Fatto e dice che non dobbiamo criticarlo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Marco Travaglio ha lanciato una nuova frecciata a Leonardo Maria Del Vecchio, che nei giorni scorsi ha annunciato di aver acquistato “il 2% del Fatto Quotidiano”. L’attacco: “Vuole comprare un giornale che lo critica e dice che non dovremmo criticarlo perché lui adesso è nostro azionista”.

L’attacco di Marco Travaglio a Leonardo Maria Del Vecchio

In occasione del suo intervento in tv a Otto e Mezzo, Marco Travaglio, commentando la presentazione del nuovo “Qn”, ha detto: “Il fatto che i politici vadano a omaggiare un editore che presenta il suo giornale la dice lunga su quanto si sentano deboli i politici. (…) I politici prima ne facevano di tutti i colori ma facendo salva l’ipocrisia, per cui non era bene farsi vedere insieme. Questi sono anche degli analfabeti dal punto di vista del galateo”.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Del Vecchio vuole comprare un giornale che lo critica e ancora stamattina ha scritto che noi non dovremmo criticarlo perché lui adesso è nostro azionista. Ha preso il 2% e quindi ha comprato tutto il giornale e noi non dobbiamo criticarlo? Che nessuno lì gli abbia spiegato due o tre robe di galateo di liberal-democrazia è triste e miserevole“.

Lo scontro tra Travaglio e Del Vecchio sul Fatto Quotidiano

Sul proposito di Leonardo Maria Del Vecchio di promuovere un’Opa per il controllo della società che edita Il Fatto Quotidiano, Travaglio aveva detto sempre in tv da Lilli Gruber: “Fino a tre giorni fa ci definiva ‘ratti del giornalismo‘ e ‘Falso Quotidiano’. Adesso ha cambiato idea, evidentemente vuole cambiarci la testata e chiamarci ‘Ratto Quotidiano'”.

Leonardo Maria Del Vecchio, lo scorso 6 novembre, ha poi annunciato su X: “Anch’io ho comprato Il Fatto Quotidiano. Il 2%“.

Quattro giorni dopo, Del Vecchio ha scritto ancora: “Continua lo stalking mediatico da parte del Fatto Quotidiano, ma è così che trattate i vostri azionisti? E pensare che non abbiamo ancora visto i bilanci”.

La polemica di Josi sui politici alla presentazione del nuovo “Qn”

Anche Luca Josi, ospite nella trasmissione di La7, ha criticato la presenza dei politici alla presentazione del nuovo quotidiano che fa capo a Leonardo Maria Del Vecchio: “La scorsa settimana si è consumato un evento che ha dato una fotografia disarmante dell’intera classe politica italiana. Alla Gnam, la Galleria Nazionale di Arte Moderna, si è celebrata a mo’ di performance la presentazione di un quotidiano. Questo giornale fa capo a un imprenditore che è un acerbo miliardario, che sicuramente si farà in futuro, che grazie alla capacità organizzativa del suo gruppo è riuscito ad avere l’intero arcobaleno costituzionale prostrato di fronte a lui“.

Josi ha detto ancora: “Ci sono alcuni punti singolari: non riuscivo a immaginarmi una scena con Andreotti, Craxi e Berlinguer sdraiati di fronte all’editore di un quotidiano minore. Poi, se ci siete tutti e pensate di incassare benemerenze, qualcuno verrà scontentato. Mancava solo Vannacci, che probabilmente non è riuscito a parcheggiare il carrarmato. C’è un’idiozia concettuale, ma soprattutto c’è una miseria. Paradossalmente, si salvano il presidente del Consiglio e il sindaco per una questione istituzionale”.