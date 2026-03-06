Travaglio punge Meloni sull'Iran, "ci dica perché stiamo entrando in guerra dalla parte degli aggressori"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nell’ultima puntata di Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio ha attaccato la premier Meloni chiedendo una presa di posizione netta sulla guerra in Iran. “Noi stiamo dalla parte degli aggressori, non dalla parte dell’aggredito”, ha argomentato il giornalista riferendosi all’attacco congiunto di Usa e Israele all’Iran.

Iran, Travaglio contro Meloni

“Credo che sia dovere del Presidente del Consiglio, in un momento di caos e di terrore da parte dell’opinione pubblica, dire delle parole chiare su dove sta l’Italia e cosa sta facendo Trump, visto che lei ha questo rapporto privilegiato e magari lo sa”, ha esordito Travaglio.

Poi un riferimento al ministro della difesa Guido Crosetto, che al momento dell’attacco all’Iran si trovava a Dubai per trovare i figli: “Che cosa è andato a fare Crosetto a Dubai in quella incredibile vacanza su cui ha dato cinque o sei versioni diverse?”.

ANSA

Poi il riferimento a temi che riguardano la quotidianità delle famiglie italiane: “Che ne sarà delle nostre bollette, degli approvvigionamenti energetici e dei rincari?”.

Domanda estremamente concreta dal momento che il prezzo del petrolio è schizzato alle stelle, innescando rincari su tutta la filiera dei beni trasportati su gomma.

E che anche il prezzo del gas si è impennato, facendo presagire aumenti sulle bollette e sulle manifatture. Ma anche le Borse globali sono crollate, penalizzando soprattutto le aziende energivore e il settore bancario.

Le domande di Travaglio sono continuate: il giornalista pretende una risposta da Meloni sui “rischi di rappresaglia“, sui “rischi correlati al terrorismo“. E vuole inoltre sapere “come ci muoviamo con le basi Nato, con le basi americane che sono ancora un’altra cosa”.

Armi ai Paesi in guerra

Sotto il governo Draghi venne abolita la legge che proibiva di mandare armi ai paesi in guerra: l’abolizione arrivò al fine di sostenere l’Ucraina.

Ma ora Travaglio ricorda che l’Italia manda missili “a Paesi che sono complici dell’aggressione americano-israeliana nei confronti dell’Iran, e cioè al Kuwait, agli Emirati Arabi, al Qatar, eccetera”.

Guerra in Iran, aggressore e aggredito

“E cos’è che fa paura alla Meloni?”, si è domandato Travaglio rinfacciando alla premier di aver mandato avanti Crosetto a parlare della guerra in Aula. “Credo che le faccia paura il fatto di non avere una posizione chiara o, se ce l’ha, di non poterla dire. E di non poter ripetere il solito mantra che è stato ripetuto per quattro anni: c’è un aggressore e un aggredito. Qui noi stiamo dalla parte degli aggressori, non stiamo dalla parte dell’aggredito”.

Giorgia Meloni sull’Iran

“Voglio ribadire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra“, aveva detto la premier Meloni nel corso di un’intervista a radio RTL 102.5.

“L’Italia – ha specificato la premier – intende inviare aiuti ai paesi del Golfo, in termini di difesa aerea. Sulle basi militari tutti si stanno attenendo a quello che prevedono gli accordi bilaterali e vale anche per noi: abbiamo delle basi concesse all’utilizzo americano in Italia. Non saranno usate per bombardare. Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso, non siamo in guerra”.