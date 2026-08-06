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È di otto arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato contro un’organizzazione criminale transnazionale, ritenuta responsabile del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tra Algeria, Italia e Francia. L’operazione, eseguita questa mattina, ha visto impegnati oltre 100 poliziotti in diverse province, con il supporto di numerose unità specializzate. Secondo quanto si apprende dal comunicato delle forze dell’ordine, il gruppo avrebbe organizzato viaggi illegali verso la Sardegna, falsificato documenti e pianificato anche traffici di droga.

L’operazione della Polizia: oltre cento agenti in campo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata messa in atto dal Servizio centrale operativo (Sco), dalla Squadra mobile di Cagliari e dalla Sezione investigativa del servizio centrale operativo (Sisco), con il sostegno del Reparto prevenzione crimine, del Reparto volo, delle unità cinofile, del Gabinetto regionale di Polizia scientifica e del XIII Reparto mobile Sardegna. Gli agenti hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di otto persone, tutte gravemente indiziate di appartenere a un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le indagini: intercettazioni e pedinamenti per ricostruire la rete

Le investigazioni, sviluppate attraverso intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, acquisizioni documentali e numerosi riscontri sul territorio, hanno permesso di ricostruire la struttura e il funzionamento dell’organizzazione. Il gruppo sarebbe stato guidato da un cittadino algerino, richiedente asilo e residente nel cagliaritano, che avrebbe coordinato il reclutamento dei migranti e degli scafisti in Algeria, la raccolta del denaro per le traversate verso la Sardegna e l’organizzazione dei viaggi clandestini.

Un asse criminale tra Algeria, Italia e Francia

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’organizzazione aveva creato un consolidato asse criminale tra El Kala (Algeria), Cagliari e Marsiglia (Francia). In Algeria venivano pianificate le partenze dei migranti; in Sardegna operava la rete incaricata dell’accoglienza, del supporto logistico e della produzione di documenti falsi; nell’area di Marsiglia sarebbe stato individuato uno dei principali finanziatori, responsabile del reperimento delle risorse economiche e dei gommoni ad alta velocità, noti come “Phantom”. L’ultima occorrenza di Cagliari è stata fondamentale per le attività logistiche dell’organizzazione.

Traversate clandestine e falsificazione di documenti

Gli agenti hanno documentato almeno cinque traversate clandestine dalle coste algerine alla Sardegna, identificando i presunti scafisti coinvolti. Ogni migrante avrebbe pagato circa 2.500 euro per raggiungere il territorio italiano. L’organizzazione aveva inoltre avviato un sistema di falsificazione di documenti che attestano la richiesta di protezione internazionale: alterando documenti autentici e sostituendo le fotografie, il gruppo avrebbe prodotto documenti falsi, venduti a circa 150 euro ciascuno, per consentire ai cittadini stranieri di permanere o spostarsi illegalmente sul territorio nazionale.

Nuove rotte e traffici di droga: i progetti dell’organizzazione

Le indagini hanno inoltre evidenziato il progetto, rimasto incompiuto, di aprire una nuova rotta tra la Sardegna e l’isola tunisina di La Galite, con l’obiettivo di aumentare il numero dei viaggi e i profitti dell’organizzazione. Parallelamente, il sodalizio aveva pianificato di importare dalla Spagna circa 500 chilogrammi di hashish e 10 chilogrammi di cocaina, utilizzando i gommoni “Phantom” già impiegati per le traversate dei migranti. Questi elementi hanno confermato la pericolosità e la ramificazione internazionale del gruppo, attivo non solo nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ma anche nel traffico di sostanze stupefacenti.

Il ruolo dei principali indagati e le responsabilità contestate

Il presunto capo dell’organizzazione, un cittadino algerino residente nel cagliaritano, avrebbe avuto il compito di coordinare tutte le fasi operative: dal reclutamento dei migranti e degli scafisti in Algeria, alla raccolta del denaro, fino all’organizzazione dei viaggi e alla gestione della rete logistica in Sardegna. A Marsiglia, invece, sarebbe stato individuato il principale finanziatore, incaricato di reperire fondi e mezzi per le traversate. Gli altri membri del gruppo avrebbero svolto ruoli di supporto, dalla produzione di documenti falsi all’accoglienza dei migranti, fino alla gestione dei rapporti con i fornitori di gommoni e sostanze stupefacenti.

IPA