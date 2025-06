Travestiti con barbe finte e armati di pistola, banda bloccata con jammer e chiodi anti-inseguimento a Bari

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di quattro arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bari, dove un gruppo di uomini è stato fermato per ricettazione e porto abusivo d’arma. Gli individui, travestiti e armati, sono stati bloccati mentre cercavano di sfuggire alle forze dell’ordine.

Operazione della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattina di ieri, 10 giugno, il personale della Polizia di Stato di Bari ha arrestato in flagranza di reato quattro uomini di 34, 38, 37 e 60 anni. Gli individui sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di ricettazione, porto abusivo d’arma e detenzione abusiva di apparecchiature atte a impedire o interrompere le conversazioni. Gli accertamenti, compiuti nella fase delle indagini preliminari, necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Contesto dell’operazione

I fatti si inseriscono in una più ampia attività di prevenzione e repressione, in Bari e provincia, finalizzata a contrastare il fenomeno dei reati predatori. Il gruppo criminale, monitorato dalla sezione Contrasto a Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura di Bari, è stato intercettato all’interno di un parcheggio condominiale nel quartiere “San Girolamo”.

Il tentativo di fuga

Alla vista degli agenti, i componenti della banda, a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta con targhe contraffatte, hanno cercato di darsi alla fuga tra i box del condominio. Tuttavia, sono stati bloccati sull’imbocco della rampa di accesso dagli altri operatori che avevano chiuso ogni possibile via di fuga.

Dettagli dell’arresto

I quattro soggetti, perquisiti e controllati dagli uomini dei Falchi, erano travisati con barbe e baffi finti, cappellini da baseball e occhiali da sole. Erano inoltre collegati da ricetrasmittenti occultate nei vestiti e dotate di auricolari. All’interno dell’abitacolo del veicolo è stato rinvenuto un jammer con 16 antenne e una potenza “oscurante” fino a 20 metri, oltre a un secchio colmo di chiodi tra loro saldati a formare 6 punte. Uno dei quattro aveva occultata, all’interno di un borsello a tracolla, una pistola Beretta calibro 9 corto e un altro una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

Conseguenze legali

Alla luce di quanto esposto, i quattro sono stati tratti in arresto per ricettazione, porto abusivo d’arma e detenzione abusiva di apparecchiature. L’uomo con l’arma è stato tradotto in carcere mentre gli altri tre sono stati sottoposti alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dall’A.G. procedente.

Fase delle indagini

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. All’esecuzione delle misure pre-cautelari odierne seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati. La loro eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.

