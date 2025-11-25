Travestito da madre morta per riscuotere la pensione, dubbi sui complici e la rivelazione sulla scoperta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

"Era accompagnato da un’altra persona", lo dice senza mostrare dubbi l’impiegata dell’ufficio anagrafe di Borgo Virgilio (Mantova), il piccolo centro in cui il 57enne si sarebbe travestito per fingersi sua madre per poter continuare a ritirare la sua pensione. La mamma, come noto, è risultata morta da almeno tre anni e il cadavere è stato trovato mummificato nel locale lavanderia dell’abitazione. Ora gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi del coinvolgimento di complici che potrebbero aver aiutato l’uomo, un ex infermiere, nel suo gesto.

L’ipotesi dei complici: "Era accompagnato"

Le telecamere di Mattino Cinque e Dentro la Notizia hanno raggiunto, martedì 25 novembre, l’ufficio anagrafe di Borgo Virgilio (Mantova), dove lavora l’impiegata che sin da subito si è accorta che qualcosa non fosse al suo posto.

L’uomo, un ex infermiere di 57 anni, si era recato allo sportello per rinnovare la carta d’identità della madre, dato che per continuare a ritirare la pensione si rivelava necessario presentare un documento in corso di validità.

Alle telecamere di Mattino Cinque l’impiegata ha raccontato che quando il 57enne, camuffato, si è presentato allo sportello si è resa conto da subito di avere di fronte "una figura mascolina, troppo alto per essere una donna anziana". Tra l’altro erano visibili i "peli delle braccia" e "anche la parrucca che indossava dava nell’occhio".

Altri sospetti sono nati per "la voce e il collo", dato il ben visibile pomo d’Adamo, e per le mani, ritenute "troppo giovani per l’età della signora". Stando al documento, infatti, l’anziana madre deceduta avrebbe dovuto avere 82 anni. Inoltre l’uomo "era accompagnato da un’altra persona".

La pensione della madre morta

I fatti risalgono all’11 novembre. Come anticipato, il 57enne si è presentato all’ufficio anagrafe travestito con abiti femminili e una parrucca per fingere di essere sua madre, alla quale era scaduta la carta d’identità. L’impiegata dello sportello, insospettita da diverse stranezze, ha ritirato le due fototessere e ha invitato la persona a ripresentarsi il giorno 19 per firmare alcuni documenti.

In realtà l’addetta dell’ufficio ha avvisato la polizia locale. Il 57enne si è ripresentato nel giorno concordato ma, al suo arrivo, ha trovato gli agenti della polizia locale. Sentendosi braccato l’uomo ha accusato un malore. L’uomo è indagato a piede libero per occultamento di cadavere, truffa ai danni dello Stato, falso in atto pubblico e sostituzione di persona. Sua madre era morta dal 2022, ma il figlio non ne aveva mai denunciato il decesso.

Così, il 57enne percepiva la pensione della madre e la reversibilità della pensione del padre defunto diversi anni prima.

Il cadavere nascosto in casa da tre anni

Una volta smascherato l’uomo, gli inquirenti si sono portati presso la sua abitazione. All’interno, in un armadio del locale lavanderia, era nascosta la salma mummificata della donna, sigillata in due sacchi a pelo e diversi strati di lenzuola.

Secondo le indiscrezioni il corpo si trovava in buona conservazione, probabilmente grazie alle conoscenze che l’uomo potrebbe aver acquisito durante la sua carriera da infermiere. L’ipotesi è che la donna sia morta per cause naturali, ma per fare chiarezza verrà eseguita l’autopsia presso l’ospedale Carlo Poma di Mantova.