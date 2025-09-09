Travolge e uccide 13enne a Tortima di Lusiana Conco, la confessione del 23enne fuggito: "Avevo bevuto"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il ragazzo di 23 anni accusato di aver investito e ucciso un 13enne a Tortima, in provincia di Vicenza, e di essere fuggito senza prestare soccorso, avrebbe ammesso agli investigatori di aver bevuto prima di mettersi alla guida nella sera dell’incidente stradale. L’avvocato dell’imputato non ha però confermato questa indiscrezione.

Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, il ragazzo accusato di aver investito e ucciso un 13enne e di averne ferito un altro a Tortima, località di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, per poi fuggire, avrebbe ammesso di aver bevuto prima di mettersi alla guida.

La rivelazione sarebbe stata fatta proprio dal ragazzo, durante l’interrogatorio successivo al fermo. Il giovane di 23 anni era stato fermato però più di 24 ore dopo il fatto e quindi non era stato possibile effettuare esami per controllare la presenza di sostanze nel sangue.

L’auto del 23enne è stata individuata nella serata di lunedì 8 settembre, grazie ai danni riportati dallo specchietto retrovisore del lato passeggero, che erano perfettamente compatibili con l’incidente.

L’avvocato non conferma

L’avvocata dell’indagato, Valentina Bolzon, ha tenuto a sottolineare che al momento l’assunzione di alcol da parte del suo cliente rimane soltanto un’indiscrezione e che nemmeno l’imputazione provvisoria la riporta:

Non è esattamente così anche se a oggi non posso sapere che elementi ha la procura. Conosco l’imputazione provvisoria, ma fino a quando non fissano l’udienza non posso vedere materialmente il fascicolo: a oggi, comunque, la contestazione dell’alcol non c’è.

L’udienza per la convalida del fermo del giovane non è infatti ancora stata fissata. Il 23enne rimane agli arresti domiciliari.

L’incidente di Tortima

Nella serata di domenica 7 settembre un’auto ha investito due ragazzi di 13 anni che camminavano sul ciglio della strada provinciale che attraversa Lusiana Conco, in provincia di Vicenza.

Entrambi sono stati colpiti in pieno dalla vettura. Il primo è morto sul colpo, mentre il secondo è stato sbalzato contro il muretto del giardino di un’abitazione vicina ed è ricoverato all’ospedale di Asiago.

L’automobilista non si è fermato a soccorrere i due ragazzini. Sono stati gli abitanti della zona, allertati dal rumore dell’urto, ad avvisare i soccorsi.