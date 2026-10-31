Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una lite familiare è sfociata in un investimento: un uomo è stato arrestato per lesioni aggravate dopo aver travolto le sorelle con l’auto. L’episodio è avvenuto la mattina del 30 ottobre a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. Il fratello, di 54 anni, è stato fermato in flagranza dalla Polizia di Stato.

Torre Cajetani, l’intervento dopo la chiamata al 112

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la segnalazione è arrivata intorno alle 8:45 al numero di emergenza 112 e ha riferito di una violenta discussione in corso in una frazione periferica. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Fiuggi, giunti sul posto, hanno trovato i familiari ancora coinvolti in un acceso confronto. Una delle donne era a terra, sul piazzale dell’abitazione, in stato confusionale.

Le immagini dell’investimento delle sorelle

Per chiarire la dinamica, gli agenti hanno acquisito le registrazioni fornite dai familiari e le immagini delle telecamere di videosorveglianza di uno stabile. Nei filmati, le due sorelle, entrambe cinquantenni, sono davanti all’ingresso mentre puliscono un pozzetto di scarico. Il fratello arriva sul piazzale a velocità sostenuta e le colpisce con il paraurti anteriore dell’automobile. Poi scende dal veicolo e continua a inveire contro di loro.

Le condizioni delle donne e le accuse

Le due vittime sono state soccorse e trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Alatri. I medici hanno riscontrato contusioni multiple e un trauma cranico, con lesioni giudicate non gravi. L’uomo è stato arrestato per lesioni aggravate e, al termine degli accertamenti, è stato denunciato anche per rissa aggravata. Per quest’ultima ipotesi sono stati denunciati insieme a lui altri tre familiari coinvolti.

IPA