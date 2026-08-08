Travolge un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese dopo una lite, poi torna indietro e li investe: uno è grave

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un automobilista, durante la mattinata di sabato 8 agosto, intorno alle 9,30, ha avuto un diverbio con dei ciclisti a Lanzo Torinese, lungo via Loreto. Dopo l’alterco, ha travolto il gruppo di persone in bicicletta ed è stato fermato dai carabinieri. Due degli uomini investiti sono stati elitrasportati d’urgenza al Cto di Torino. Uno è in condizioni particolarmente gravi.

Lanzo Torinese, automobilista travolge un gruppo di ciclisti deliberatamente

Secondo quanto reso noto dal 118 e riportato dal quotidiano La Repubblica, la lite tra l’automobilista e il gruppo di ciclisti sarebbe stata generata da futili motivi.

Il conducente del mezzo a quattro ruote avrebbe perso il controllo e avrebbe preso di mira il gruppo in bici, puntandolo e investendolo di proposito.

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Quattro feriti: due elitrasportati d’urgenza al Cto di Torino

Il gruppo di ciclisti, come riferisce Il Corriere della Sera, era composto da sei cicloamatori. Quattro sono rimasti feriti. Due sono stati elitrasportati d’urgenza al Cto di Torino, mentre gli altri due sono stati trasferiti al Giovanni Bosco. Una persona versa in condizioni critiche.

L’impatto, secondo le prime ricostruzioni, è stato particolarmente violento. Il 118 di Azienda Zero ha inviato sul posto diverse ambulanze e l’elicottero del Servizio Regionale di elisoccorso.

I sanitari hanno prestato le prime cure ai ciclisti coinvolti nell’investimento, stabilizzandoli sul posto prima di trasferirli in ospedale. Nell’impatto, le persone coinvolte hanno riportato diversi traumi e fratture.

La dinamica dell’incidente

Tutto è iniziato quando l’automobilista, diretto verso Coassolo, avrebbe superato un gruppo di sei cicloamatori, partiti in mattinata da San Mauro, Settimo Torinese e San Raffaele Cimena per un’escursione.

Durante il sorpasso, l’uomo avrebbe utilizzato ripetutamente il clacson. Alla protesta di uno dei ciclisti, che dopo il passaggio ha allargato le braccia in segno di disappunto, la situazione sarebbe degenerata in pochi secondi. L’automobilista si sarebbe fermato improvvisamente, avrebbe inserito la retromarcia e avrebbe travolto l’intero gruppo.

Dopo aver investito i ciclisti, l’uomo avrebbe inizialmente tentato di allontanarsi. Alcuni dei cicloamatori rimasti illesi si sono però messi al suo inseguimento per cercare di fermarlo. A quel punto, l’automobilista avrebbe effettuato una brusca inversione a U, dirigendosi nuovamente verso di loro e investendoli una seconda volta.

L’intervento delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per effettuare tutti gli accertamenti, raccogliere le testimonianze e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

I carabinieri della Compagnia di Venaria e della stazione locale hanno rintracciato e bloccato il presunto responsabile in tempi rapidi, conducendolo in caserma per interrogarlo e metterlo a disposizione dell’autorità giudiziaria: dovrà rispondere di tentato omicidio e lesioni stradali plurime.