Travolse e uccise Marco Cutrona a Milano, a tre mesi di distanza l'automobilista si è tolto la vita

Una tragedia nella tragedia. A quasi tre mesi di distanza, si è tolto la vita l’uomo che lo scorso giugno alla guida della sua auto aveva investito e ucciso il 20enne Marco Cutrona a Milano. Risultato positivo all’alcoltest dopo l’incidente, il 51enne residente a Como era indagato per omicidio stradale.

Si è tolto la vita l’uomo di 51 anni coinvolto nel tragico incidente avvenuto lo scorso giugno a Milano costato la vita a un giovane panettiere, Marco Cutrona.

L’uomo, originario della provincia di Foggia ma trasferitosi anni fa a Como, era indagato per omicidio stradale.

Il suicidio, riferisce Milano Today, è avvenuto alcuni giorni fa nel suo paese d’origine in Puglia.

L’incidente era avvenuto nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno a Milano, in corso Sempione.

Marco Cutrona stava viaggiando in monopattino quando è stato investito da un’auto condotta dal 51enne.

Nato a Milano, 20 anni, Cutrona viveva a Cinisello Balsamo. Quando è stato travolto stava andando al lavoro in un forno: stava imparando il mestiere di panettiere.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente si è verificato attorno alle 3.30 all’incrocio tra corso Sempione e via Canova.

Cutrona stava viaggiando in monopattino sulla pista ciclabile del corso, verso l’arco della Pace. Giunto all’incrocio, è stato colpito da un’Audi TT che arrivava da via Canova a velocità sostenuta.

Violento l’impatto, il giovane è stato sbalzato per diversi metri sullo spartitraffico. Inutili i soccorsi.

Sottoposto al test dell’etilometro il 51enne era risultato positivo, con un tasso alcolemico di 1,28, più del doppio rispetto alla soglia massima di 0,5. Per lui era scattata la denuncia per omicidio stradale.