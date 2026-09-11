Travolse un poliziotto per sfuggire all'arresto vicino a Caserta, il latitante è stato catturato a Tirana

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È stato arrestato a Tirana un cittadino albanese di 33 anni, accusato di tentato omicidio, lesioni personali e già condannato per furti e rapine in abitazione e attività commerciali. L’uomo era ricercato dopo essere fuggito da Caserta lo scorso maggio, quando aveva investito un agente della Squadra Mobile durante un tentativo di cattura. L’arresto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra le forze di polizia italiane e albanesi, nell’ambito del progetto “Wanted” per la cattura di latitanti di alto profilo.

Un arresto internazionale dopo una lunga indagine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la cattura del cittadino albanese è avvenuta al termine di una complessa attività investigativa che ha coinvolto diversi reparti delle forze dell’ordine. L’uomo, di 33 anni, era destinatario di una condanna definitiva a 9 anni, 9 mesi e 1 giorno di reclusione per una serie di furti e rapine commessi sia in abitazioni private che in esercizi commerciali. La sua fuga e la successiva latitanza hanno richiesto un coordinamento internazionale per assicurarlo alla giustizia.

La tentata cattura e la fuga rocambolesca

Lo scorso maggio, gli agenti della Squadra Mobile di Caserta avevano localizzato il ricercato a Grazzanise (CE), dove si trovava in compagnia della compagna e della sorella. Era stato predisposto un servizio mirato alla sua cattura, con uomini e mezzi schierati per impedirgli ogni via di fuga. Tuttavia, durante l’intervento, l’uomo ha tentato di sottrarsi all’arresto effettuando una manovra di retromarcia con la sua vettura, colpendo le auto della polizia. Nel tentativo di scappare, ha investito un operatore della Squadra Mobile, trascinandolo a terra e facendogli perdere i sensi. Approfittando della confusione, è riuscito ad allontanarsi e, nei giorni successivi, ha abbandonato il territorio nazionale.

Le indagini e la collaborazione internazionale

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del trentatreenne fuggitivo. Dopo la fuga, l’uomo si era rifugiato in Albania, rendendo necessario l’intervento della Procura Generale presso il Tribunale Ordinario di Napoli per l’internazionalizzazione del provvedimento. È stata quindi pubblicata una Red Notice, eseguita dal Dipartimento di Polizia Criminale Albanese in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza a Tirana. Le indagini hanno visto la partecipazione diretta del personale della Squadra Mobile di Caserta e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, in costante contatto con le autorità albanesi.

IPA