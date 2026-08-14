Travolta dal trattore nella vigna a Diano d'Alba nel Cuneese, 22enne morta nell'azienda agricola di famiglia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Incidente in un’azienda agricola del Cuneese. Nella mattinata una ragazza di 22 anni è deceduta a causa del ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando nell’azienda agricola locale a Diano d’Alba, quando, per motivi ancora da accertare, il trattore si è ribaltato. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spresal dell’Asl Cn2. Per Lucia Casavecchia non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Diano d’Alba

Verso le nove del mattino a Diano d’Alba, in zona Valle Talloria, una giovane ha perso la vita mentre era a bordo di un trattore.

La tragedia si è consumata presso l’azienda di famiglia, Cantina Casavecchia, una nota impresa agricola del paese.

La dinamica dell’incidente deve essere ancora accertata: da quanto si apprende la giovane si trovava sul mezzo agricolo, condotto da un parente, quando questo si è ribaltato ed è rimasta schiacciata dal mezzo pesante.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri di Diano d’Alba. I vigili del fuoco e il personale sanitario hanno estratto la giovane da sotto il mezzo pesante, ma nonostante i tentativi di rianimazione per lei non c’era più nulla da fare.

Sul posto anche i tecnici dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl locale, per confermare se il caso è da classificare come incidente sul lavoro.

A loro spettano gli accertamenti di competenza e, insieme ai carabinieri, la ricostruzione delle circostanze dell’incidente.

Chi era la vittima?

La vittima, una giovane di 22 anni, si chiamava Lucia Casavecchia. L’azienda agricola dove è avvenuto l’incidente è infatti l’azienda di famiglia.

La giovane si era appena laureata al Politecnico. Era molto conosciuta a Diano d’Alba (in provincia di Cuneo) per le sue attività nel paese, che accoglie con cordoglio le notizie che stanno circolando sui social.