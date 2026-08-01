Travolto dal treno alla stazione di Albisola dopo una serata con gli amici, morto ragazzo di 24 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Liguria. Nelle prime ore del 1 agosto un ragazzo di 24 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno alla stazione di Albisola Superiore, in provincia di Savona. Il giovane, Simone Scarrà, stava rientrando a casa a Genova dopo una serata con gli amici quando è stato investito da una motrice in transito. Da chiarire quanto accaduto, sul caso indaga la polizia ferroviaria.

Travolto dal treno alla stazione di Albisola

Il grave incidente si è verificato all’alba di sabato 1 agosto ad Albisola Superiore, in provincia di Savona.

Attorno alle 5 un ragazzo di 24 anni è morto dopo esser stato investito da un treno alla stazione, per cause ancora da chiarire. Lo riporta Ansa.

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Immediato l’allarme, sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Inutili però i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nell’impatto.

Morto Simone Scarrà

Genova Today riferisce che la vittima del tragico incidente si chiamava Simone Scarrà ed era originaria di Genova.

Da quanto emerso il giovane aveva trascorso la serata con gli amici in riviera e stava tornando a casa: era in stazione per prendere il regionale per rientrare a Genova.

Le indagini

Ancora tutte da chiarire la dinamica e le cause di quanto accaduto.

Al vaglio della polizia ferroviaria le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione per ricostruire gli ultimi instanti di vita del 24enne.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, dalla tragica fatalità al gesto volontario, ma quella dell’incidente appare la più accreditata.

L’incidente e i successivi accertamenti della polizia hanno causato inevitabili ripercussioni al traffico ferroviario.

La circolazione dei treni è rimasta bloccata tra Savona e Cogoleto dal momento dell’investimento fino a circa le 9.30.