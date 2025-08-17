Travolto e ucciso 16enne a Terracina, il racconto del gemello sull'auto, il botto e il giovane volato in aria

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

“Mi ha sfiorato, poi ho sentito il botto e Federico è volato in aria”, queste le parole che Daniele Salvagni, il gemello del 16enne travolto e ucciso da un’auto pirata a Terracina, ha usato per descrivere cosa è successo quando sono stati investiti dalla vettura.

Il racconto del gemello del 16enne ucciso

Il Corriere della Sera ha riportato il racconto di Daniele Salvagni sull’incidente in cui ha perso la vita il fratello Federico.

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, intorno alle 3.30, Daniele, Federico e un amico camminavano sul bordo della carreggiata lungo la strada provinciale che collega San Felice Circeo con Terracina (Latina).

ANSA

Il luogo dell’incidente dove è morto Federico

I tre tutti originari di Latina, stavano tornando a piedi dopo aver trascorso la notte di Ferragosto a una festa sulla spiaggia ed erano diretti al residence dove alloggiavano. Nella via non ci sono marciapiedi. All’improvviso un’auto li travolge sbalzando via Federico.

“Era a pochi metri da me, camminava davanti a noi. La macchina ci è arrivata alle spalle. Mi ha sfiorato, poi ho sentito il botto e Federico è volato in aria”, ha raccontato Daniele.

La cattura dell’investitore

L’auto pirata ha lasciato illeso Daniele e lasciato lievi ferite all’amico, caduto a terra. Federico invece è stato centrato in pieno ed è morto.

Il conducente dell’auto non si è fermato, ma è fuggito via verso Terracina. “Andava veloce, era un missile”, hanno raccontato i testimoni indirizzando i carabinieri a cercare una Lancia Ypsilon 10, colore beige con una pesante ammaccatura su paraurti e specchietto anteriori.

Poche ore dopo l’uomo alla guida della vettura che ha investito e ucciso Federico è stato rintracciato.

Gioacchino Sacco, 49enne originario di Cassino, con diversi precedenti per truffa e spaccio è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso.

Lo zio dei gemelli: “Facevano tutto insieme”

Il Corriere della Sera ha sentito anche lo zio dei gemelli, Andrea. “La famiglia è molto provata, siamo tutti vicini a Daniele che è ancora sotto choc“, ha detto.

“Era molto legato al fratello, facevano tutto insieme – ha spiegato lo zio aggiungendo che i tre “sono bravissimi ragazzi, non bevono, non fanno cose strane, è assurdo morire così”. Sul luogo della tragedia sono stati portati dei piccoli mazzi di fiori per ricordare Federico.