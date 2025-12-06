Travolto e ucciso all'uscita da una festa a Rignano Flaminio vicino Roma, Federico Brio morto a soli 15 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia a Rignano Flaminio, vicino Roma, dove Federico Brio, un ragazzo di 15 anni, è stato travolto e ucciso da un’auto guidata da un 19enne: il giovane è morto sul colpo in seguito all’incidente. Il conducente, identificato e portato in ospedale per accertamenti, è indagato per omicidio stradale. Il ragazzo era appena uscito da una festa.

Rignano Flaminio, morto a 15 anni Federico Brio

L’incidente si è verificato nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre a Rignano Flaminio, comune in provincia di Roma.

Federico Brio, un ragazzo di 15 anni, residente a Faleria (provincia di Viterbo), ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile.

L’incidente è accaduto a Rignano Flaminio, in provincia di Roma

Il giovane usciva da una festa, probabilmente legata alla squadra under 16 della sua società di calcio, quando è stato centrato da una vettura guidata da un 19enne.

La dinamica e i soccorsi

I soccorsi del 118 e l’intervento dei carabinieri si sono rivelati inutili: l’impatto è stato fatale e il ragazzo è morto praticamente sul colpo.

Nei momenti immediatamente successivi, è scattata la procedura consueta per casi del genere. Il veicolo è stato sequestrato e il conducente è stato trasportato in ospedale per esami alcolemici e tossicologici.

Sul luogo sono state raccolte testimonianze e sono partite le operazioni di verifica delle videocamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del guidatore, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica.

Il cordoglio della comunità

Dopo che la notizia dell’incidente ha iniziato a circolare, la comunità di Faleria e quella di Rignano Flaminio, dove il ragazzo giocava per la formazione giovanile della Vigor Rignano Flaminio, si sono unite nel dolore, sotto il pesante peso della perdita di un giovane che amava lo sport e la vita.

Il club dilettantistico ha espresso profondo cordoglio, con il presidente che ha ricordato Federico come un ragazzo sempre presente agli allenamenti, con impegno e passione. La sua è stata descritta come una perdita che lascia una ferita profonda nel gruppo.

Il comune di Rignano Flaminio ha deciso di annullare gli eventi previsti per l’inizio delle festività natalizie. “Il Sindaco e l’amministrazione comunale, dato il tragico evento avvenuto nella notte, annullano ogni evento previsto per oggi per l’inizio delle festività natalizie” si legge nella nota ufficiale. “Ci stringiamo tutti intorno alla comunità di Faleria e alla famiglia del caro Federico per la tragica scomparsa”.