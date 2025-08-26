Travolto e ucciso da un treno a Ostiense, circolazione ferroviaria in tilt e ritardi sulle linee regionali

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragedia a Roma. Nella mattinata un uomo, ancora senza identità, è stato travolto e ucciso da un treno alla stazione Ostiense sulla linea Roma-Viterbo. Indagini in corso della Polfer. Ci sono ritardi fino a due ore sulla circolazione ferroviaria.

Travolto da un treno

Tragedia nella stazione di Ostiense. Nella mattina di martedì 26 agosto è scattato l’allarme in seguito al travolgimento di una persona sulla tratta ferroviaria Roma-Viterbo.

Un uomo, non ancora identificato, è deceduto in seguito all’incidente avvenuto intorno alle 7:20 del mattino. La polizia ferroviaria ha iniziato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

ANSA Stazione di Ostiense

Al momento non è ancora chiara l’identità dell’uomo e le dinamiche che hanno portato all’incidente. Non è stato comunicato se si è trattato di un gesto volontario o di una tragica casualità.

Le indagini: sistema di videosorveglianza

Immediato l’inizio delle indagini da parte della polizia ferroviaria. Mentre sulla linea dei treni è caos, gli agenti devono ricostruire la dinamica dei fatti.

Fondamentale infatti capire se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o altro. Gli investigatori sono partiti dalle telecamere di videosorveglianza della stazione e dei dintorni. Nel frattempo i poliziotti stanno anche effettuando un sopralluogo lungo i binari per acquisire tutti gli elementi necessari, possibilmente anche per identificazione della persona.

Tra le ipotesi che cercano conferma, il fatto che l’uomo si trovasse sulla banchina oppure già sui binari, quando poi è sopraggiunto il treno che l’ha travolto.

Linea ferroviaria in tilt

La linea è bloccata dalle 7:20 del mattino, momento nel quale sono intervenute le forze dell’ordine. Immediati i primi ritardi sui treni regionali, le limitazioni di percorso e le cancellazioni.

A distanza di diverse ore la circolazione è ancora fortemente rallentata per via degli accertamenti dell’autorità giudiziaria tra Roma Trastevere e Roma Ostiense. Tutti i treni alta velocità, intercity e regionali potrebbero registrare un tempo di ritardo fino a 120 minuti.

I treni regionali invece potrebbero subire non solo limitazioni di percorso, ma anche cancellazioni. Il sito di Trenitalia rimanda al link “Cerca treno” per conoscere non solo l’andamento, ma anche le altre soluzioni di viaggio dalla stazione per raggiungere le diverse destinazioni.