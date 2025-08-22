Travolto sulle strisce a Santa Maria di Sala, morto a 6 anni Vladyslav Malamen fuggito dalla guerra in Ucraina

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Vladyslav Malamen, un bimbo di 6 anni fuggito dalla guerra in Ucraina, è morto dopo essere stato travolto da un’auto sulle strisce pedonali a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Le condizioni di salute del bambino, sbalzato a molti metri di distanza dopo l’impatto con il veicolo, erano apparse fin da subito gravissime.

La ricostruzione dell’incidente fatale per Vladyslav Malamen

L’incidente è avvenuto in via Noalese, a Santa Maria di Sala (Venezia) nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto.

In base alla ricostruzione dei fatti riportata da Open, il bimbo era a bordo strada dietro alla madre, che era in sella a una bicicletta carica di buste della spesa. sacchetti della spesa appena fatta. Secondo alcuni testimoni, un’automobile si sarebbe fermata per lasciar passare la donna con il bambino. Una Panda (guidata da un 25enne veneziano), che seguiva la prima auto, ha tentato il sorpasso colpendo in pieno il bambino, che si trovava ancora al centro della carreggiata e che è stato sbalzato a circa 30 metri di distanza dall’impatto.

I soccorsi dopo l’incidente a Santa Maria di Sala

Le urla della madre di Vladyslav Malamen hanno richiamato i clienti di un bar vicino e alcuni abitanti della zona, che sono subito accorsi in strada per prestare soccorso.

“La donna piangeva disperata, mentre il piccolo restava immobile sull’asfalto. Da genitore, è stato straziante: mi sono sentito morire dentro” è la testimonianza riportata da Open.

Le condizioni di salute del bimbo sono apparse subito gravissime. Poche ore prima del decesso era già stata dichiarata la sua morte cerebrale.

Chi era Vladyslav Malamen

Vladyslav Malamen, con sua madre, era in Italia come profugo dopo essere scappato dalla guerra in Ucraina. Viveva assieme ad altre famiglie del suo Paese in una canonica gestita dalla cooperativa sociale Levante.

Il responsabile del centro, Roberto Tuninetti, ha commentato così l’accaduto: “Quello che è successo è scioccante. La mamma e il bambino erano usciti insieme, l’altro figlio era rimasto a casa. I testimoni dello scontro hanno descritto le scene come strazianti”.