Tre agenti ICE a Milano per le Olimpiadi, Tajani spiega che staranno nel consolato Usa e "non per le strade"

Dopo diverse indiscrezioni, e polemiche, è Antonio Tajani a fare chiarezza sui gli agenti Ice presenti a Milano per le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. Il Ministro, dopo il Consiglio Affari Esteri del 29 gennaio, ha spiegato che saranno presumibilmente tre gli agenti speciali statunitensi presenti all’evento sportivo in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Inoltre, il Vicepremier ha aggiunto che saranno all’interno del consolato americano per fare da tramite con le forze dell’ordine italiane. “Non scenderanno in tuta da combattimento per le strade” ha spiegato il capo del dicastero degli Esteri.

Perché ci saranno gli agenti Ice alle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Come riporta l’ANSA, Antonio Tajani ha deciso di spiegare personalmente perché gli agenti Ice saranno presenti in Italia.

Il loro ruolo a Milano per le Olimpiadi invernali 2026 è peculiarmente di coordinamento e non di controllo.

“Non c’è da fare allarmismi”, ha precisato il ministro degli Esteri.

La loro presenza è prevista, come affermato dallo stesso Antonio Tajani a margine del Consiglio Affari Esteri del 29 gennaio, all’interno del consolato americano a Milano.

Cosa faranno gli agenti ICE a Milano

Il vicepremier ha spiegato, nel dettaglio, che in eventi internazionali come le Olimpiadi di Milano-Cortina è consuetudine che altri Paesi mandino proprie forze per collaborazione sulla sicurezza.

Nello specifico, Antonio Tajani ha chiarito cosa faranno gli agenti ICE a Milano.

“Daranno eventuali informazioni alla Polizia italiana”, le sue parole.

Inoltre, ha confermato che Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza italiani saranno deputati a garantire l’ordine pubblico.

“Non scenderanno in tuta da combattimento per le strade, non c’è pericolo per la democrazia”, ha rassicurato così Antonio Tajani.

Chi sono e cosa fanno gli agenti ICE

L’ICE, Immigration and Customs Enforcement, è l’agenzia federale di polizia deputata alla sicurezza nazionale.

Negli Stati Uniti è nata nel 2001 dopo l’attacco alle Torri Gemelle.

Hanno il ruolo di condurre indagini penali, far rispettare le leggi sull’immigrazione e presiedere la sicurezza.

Con l’amministrazione Trump, l’ICE ha visto rafforzati i poteri di controllo e repressione dell’immigrazione illegale, non senza polemiche.

Le parole di Matteo Salvini

Come riporta l’ANSA, anche il vicepremier Matteo Salvini ha specificato il ruolo dell’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

“Ci saranno due tecnici civili nelle sale operative”, ha chiarito il leader della Lega, sottolineando, come fatto anche da Antonio Tajani, che “non ci saranno poliziotti americani per le strade”.

Intanto, il 29 gennaio si è tenuto in sit-in davanti all’ambasciata americana a Roma, in via Veneto, promosso da +Europa, hanno partecipato delegazioni di Volt Europa, Gaynet, Azione e il Psi con Bobo Craxi.