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È di due arresti per tentate rapine aggravate e furto con strappo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel centro di Torino. I fatti sono stati commessi nella mattinata del 9 agosto e hanno visto coinvolti due cittadini stranieri, ritenuti responsabili di una serie di aggressioni ai danni di passanti. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale di Torino ed eseguita nel pomeriggio del 27 agosto 2026.

Le indagini e l’esecuzione dell’ordinanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito di una rapida attività investigativa della Squadra Mobile di Torino. Gli agenti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini stranieri, ritenuti gravemente indiziati di aver commesso, in concorso, due tentate rapine aggravate e un furto con strappo ai danni di persone che si trovavano a passeggiare nel centro cittadino.

La sequenza dei fatti: tre aggressioni in pochi minuti

La mattina del 9 agosto, nell’arco di pochi minuti, i due indagati si sono mossi a bordo di un monopattino elettrico per mettere a segno una serie di aggressioni con modalità simili. La prima vittima, una donna, è stata sorpresa alle spalle intorno alle 9.45 mentre percorreva via Roma. Uno degli aggressori ha tentato di strapparle la collana, scaraventandola a terra con violenza. Alcuni passanti sono intervenuti in suo soccorso, ma sono stati affrontati dai due, che hanno utilizzato uno spray urticante al peperoncino per garantirsi la fuga. La donna e uno dei soccorritori hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 giorni e 3 giorni.

Il secondo colpo e la fuga dei responsabili

Appena cinque minuti dopo, i due si sono resi protagonisti di un secondo episodio in via Garibaldi, questa volta ai danni di un uomo che passeggiava con la moglie. Uno degli indagati, dopo essere sceso dal monopattino, ha avvicinato la vittima alle spalle e gli ha strappato la collana dal collo, per poi fuggire insieme al complice. Durante l’azione, uno dei due ha perso un coltello con lama di circa 11,5 centimetri, successivamente recuperato dalla vittima.

Il terzo tentativo sventato dalla reazione della vittima

Pochi minuti più tardi, intorno alle 9.55 in via della Consolata, i due hanno tentato una nuova rapina ai danni di un uomo che si trovava con la moglie. In questo caso, la pronta reazione della vittima ha impedito ai due di portare a termine il colpo, costringendoli a fuggire nuovamente a bordo del monopattino.

Le indagini della Squadra Mobile e l’identificazione

Le immediate attività investigative della Squadra Mobile di Torino hanno permesso di ricostruire la sequenza dei fatti e di identificare i presunti responsabili. Decisive sono state l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, le testimonianze delle vittime e le individuazioni fotografiche successive.

L’arresto e le ricerche in corso

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nei confronti di uno dei due indagati, già trattenuto presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”. Sono tuttora in corso le ricerche per rintracciare il secondo destinatario del provvedimento.

IPA