Tre alpinisti morti sul Gran Paradiso, precipitati dalla parete Nord durante la salita: sarebbero italiani

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Tre alpinisti sono morti cadendo per quattrocento metri sul Gran Paradiso, sarebbero italiani. L’elicottero del Soccorso alpino ha individuato i corpi a quasi 3.600 metri di quota. L’allarme sarebbe stato dato dai familiari delle vittime non vedendo il gruppo rientrare.

Tre alpinisti morti sul Gran Paradiso

L’incidente ai tre alpinisti è avvenuto il 12 giugno quando il gruppo aveva quasi raggiunto la vetta che si trova a 4061 metri di quota.

Il Soccorso alpino valdostano ha individuato i corpi a quasi 3.600 metri di quota, sul versante della Valle d’Aosta. Sul posto anche i finanzieri del Sagf di Entreves che si occupano delle indagini e del riconoscimento delle vittime, i cui corpi sono stati trasportati al cimitero di Aosta.

L’allarme è scattato poco dopo le 19.30 per il mancato rientro del gruppo e sarebbe stato dato dai familiari.

Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Entreves.

Le vittime sarebbero italiane

Dalle primissime informazioni le vittime dell’incidente di montagna avvenuto sul Gran Paradiso sarebbero italiane.

L’elicottero sarebbe riuscito a individuare i corpi in breve tempo, grazie anche a un localizzatore Gps attivato da uno degli alpinisti.

In base alla tracciatura dei loro spostamenti, al momento l’ipotesi è che l’incidente si sia verificato già nella tarda mattinata. Uno dei tre alpinisti potrebbe essere caduto, trascinando con sé i compagni a cui era legato con la corda.

I tre alpinisti avevano dormito al rifugio Federico Chabod, in Valsavarenche, a 2750 metri di quota.

Alle tre del mattino, sono partiti in direzione della cima. La salita lungo la parete nord, classificata come “Abbastanza Difficile Superiore” e “Difficile Inferiore”, richiede un’ottima preparazione sia fisica sia tecnica, e la conoscenza dell’ambiente d’alta quota.

Il precedente sul Gran Paradiso

L’incidente mortale dei tre alpinisti è sole due settimane da un altro evento tragico, sempre sulla parete nord del Gran Paradiso.

Il 30 maggio è morto un alpinista comasco, Andrea Villa, un uomo di 54 anni residente a Luisago con la moglie e i tre figli.

La vittima era precipitata per cinquecento metri sotto gli occhi del fratello e di un altro compagno di cordata.