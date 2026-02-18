Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti per tentato omicidio, detenzione illegale di armi e ricettazione il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Gallipoli nella mattinata del 18 febbraio. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di altrettanti soggetti, tra cui due fratelli, ritenuti responsabili di un grave episodio di sparatoria avvenuto il 27 ottobre scorso. L’azione delle forze dell’ordine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce e ha fatto luce su un regolamento di conti maturato nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti tra famiglie rivali.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo il grave fatto di sangue verificatosi a Gallipoli il 27 ottobre 2025. In quella data, alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un uomo del posto, in un contesto che ha subito fatto pensare a una faida tra gruppi criminali. All’arrivo delle pattuglie, i protagonisti si erano già dileguati, mentre la vittima era stata soccorsa da un giovane e trasportata d’urgenza all’ospedale locale, dove ha ricevuto le prime cure per una ferita da arma da fuoco al torace. Successivamente, il ferito è stato trasferito presso l’ospedale di Lecce e ricoverato in rianimazione in prognosi riservata, pur non essendo in pericolo di vita.

L’attività investigativa

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce e condotte dal Commissariato di P.S. di Gallipoli con il supporto della Squadra Mobile, sono state avviate immediatamente dopo l’episodio. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze, analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e svolto accurati sopralluoghi scientifici, repertando bossoli e ogive. Sono state inoltre effettuate consulenze balistiche e medico-legali per ricostruire la dinamica della sparatoria.

Il contesto criminale e la dinamica della sparatoria

L’attività investigativa ha permesso di accertare che il fatto è maturato in un contesto di forte contrapposizione tra famiglie coinvolte nello spaccio di droga. Gli spari sarebbero stati una risposta a un precedente episodio di fuoco, avvenuto poco prima e indirizzato contro un familiare degli arrestati, per mano della stessa vittima poi ferita. Gli indagati avrebbero agito con estrema spregiudicatezza, mettendo a rischio anche la sicurezza di numerosi passanti e automobilisti estranei ai fatti.

La ricostruzione della sera del 27 ottobre

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la sera del 27 ottobre 2025 il padre di due degli arrestati si era messo sulle tracce della vittima, appostandosi nei pressi della sua abitazione. Uno dei figli, nel frattempo, effettuava diversi giri attorno all’edificio per individuare il bersaglio. Quando la vittima è stata avvistata, l’uomo appostato l’ha affrontata e, dopo una breve discussione, la vittima ha estratto una pistola (risultata poi essere un’arma a salve modificata per sparare munizioni calibro 6.35) e ha esploso alcuni colpi che hanno colpito un’auto parcheggiata. Poco dopo, sono sopraggiunti i figli dell’uomo, che, dopo un breve inseguimento, hanno sparato a loro volta, ferendo la vittima al torace.

L’arresto e le accuse

Il quadro probatorio raccolto ha permesso al Pubblico Ministero di richiedere e ottenere dal G.I.P. di Lecce l’emissione della misura cautelare in carcere per tre persone. Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le accuse contestate sono, a vario titolo, tentato omicidio, detenzione illegale di armi e/o parti di armi comuni da sparo e munizioni, porto in luogo pubblico di armi e ricettazione.

