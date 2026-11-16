Tre auto rubate a Bologna dovevano finire nei Balcani, il controllo della bisarca a Stienta blocca tutto
Tre auto rubate a Bologna sono state trovate su un mezzo diretto nei Balcani. Deferito per ricettazione il conducente, un 49enne croato.
Tre auto rubate sono state ritrovate e sequestrate, mentre un uomo è stato deferito per ricettazione. I veicoli, sottratti a Bologna, viaggiavano su un autoarticolato diretto verso l’area balcanica: il conducente è stato fermato in provincia di Rovigo, a Stienta, dai Carabinieri.
Rovigo: i controlli sulla bisarca a Stienta
Secondo quanto si legge nel comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri di Rovigo, nei giorni scorsi i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castelmassa hanno controllato la circolazione stradale nel comune di Stienta. Durante il servizio hanno intercettato un autoarticolato adibito al trasporto di veicoli, diretto verso i Balcani.
Le verifiche sulla bisarca hanno permesso di individuare tre autovetture: due Fiat 500 e una Fiat Panda. Gli accertamenti hanno stabilito che erano state rubate a Bologna. Le targhe erano state rimosse per renderne più difficile l’identificazione; sui veicoli sono stati inoltre rilevati segni di effrazione e danni ai blocchetti di accensione.
Il conducente deferito
Al termine degli accertamenti, il conducente, un 49enne di nazionalità croata residente nel comune di Nijemci, in Croazia, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. A suo carico è stata contestata, in ipotesi accusatoria, la ricettazione.
Le auto sono state sottoposte a sequestro penale. La Procura di Rovigo ha convalidato il provvedimento e disposto la restituzione dei veicoli ai legittimi proprietari.