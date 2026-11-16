Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre auto rubate sono state ritrovate e sequestrate, mentre un uomo è stato deferito per ricettazione. I veicoli, sottratti a Bologna, viaggiavano su un autoarticolato diretto verso l’area balcanica: il conducente è stato fermato in provincia di Rovigo, a Stienta, dai Carabinieri.

Rovigo: i controlli sulla bisarca a Stienta

Secondo quanto si legge nel comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri di Rovigo, nei giorni scorsi i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castelmassa hanno controllato la circolazione stradale nel comune di Stienta. Durante il servizio hanno intercettato un autoarticolato adibito al trasporto di veicoli, diretto verso i Balcani.

Le verifiche sulla bisarca hanno permesso di individuare tre autovetture: due Fiat 500 e una Fiat Panda. Gli accertamenti hanno stabilito che erano state rubate a Bologna. Le targhe erano state rimosse per renderne più difficile l’identificazione; sui veicoli sono stati inoltre rilevati segni di effrazione e danni ai blocchetti di accensione.

Il conducente deferito

Al termine degli accertamenti, il conducente, un 49enne di nazionalità croata residente nel comune di Nijemci, in Croazia, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. A suo carico è stata contestata, in ipotesi accusatoria, la ricettazione.

Le auto sono state sottoposte a sequestro penale. La Procura di Rovigo ha convalidato il provvedimento e disposto la restituzione dei veicoli ai legittimi proprietari.