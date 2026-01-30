Tre cacciatori morti a Montagnareale vicino Messina, dubbi sulla versione del testimone: il dettaglio del cane

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Resta un mistero l’omicidio di Davis e Giuseppe Pino e Antonio Gatani, i tre cacciatori rinvenuti senza vita nel bosco di Montagnareale, sui monti Nebrodi in provincia di Messina. Gli uomini sono morti a causa di colpi di arma da fuoco, ma non è chiaro chi abbia sparato. La versione dell’unico testimone non convince gli inquirenti e a far aumentare i dubbi anche il ritrovamento del cane di una delle vittime.

Tre cacciatori morti a Messina

Antonio Gatani, 82 anni e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, 26 e 44 anni, sono i tre cacciatori rinvenuti senza vita nei boschi di Montagnareale.

I tre uomini non si conoscevano e, a quanto appurato dalle prime indagini, non avevano alcun contatto con la criminalità.

Sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco: due di loro con un solo colpo, il terzo colpito da due proiettili.

Resta al vaglio l’ipotesi di un omicidio-suicidio, forse seguito a un incidente e un colpo partito per sbaglio, ma si attendono i risultati dell’indagine balistica.

Sarà essenziale, per ricostruire quanto accaduto, verificare la carica dei tre fucili rinvenuti accanto alle vittime e le traiettorie dei proiettili che ne hanno causato la morte.

Il testimone di Montagnareale non convince

Così come dichiarato da alcuni concittadini nel corso della trasmissione Ore 14 di Milo Infante, Antonio Gatani non andava mai a caccia da solo.

Anche nella mattina di mercoledì 28 gennaio, il giorno della morte, sarebbe uscito di casa in compagnia di un amico.

L’uomo è stato lungamente interrogato dalle forze dell’ordine, cui avrebbe raccontato di essersi recato in macchina a prendere il cane di Gatani assieme a lui.

Il testimone afferma che, dopo aver lasciato l’82enne nei pressi della contrada Caristia, sarebbe andato via.

La procura di Patti, che sta indagando sul caso, non ha rivelato se l’uomo sia stato o meno iscritto nel registro degli indagati.

Il cane ritrovato dentro l’auto

Il ritrovamento del cane della più anziana delle vittime è un altro elemento al vaglio degli inquirenti.

L’animale è stato ritrovato all’interno dell’auto del suo padrone e non è chiaro se dalla vettura non sia mai uscito o se qualcuno ce lo abbia riportato dopo l’omicidio.

Sono numerosi, dunque, i dubbi su quanto accaduto tra le 6 e le 10 del mattino di mercoledì 28 gennaio.

Si attendono gli esiti degli esami balistici e delle autopsie per capire come siano davvero morti i 3 cacciatori di Montagnareale.