Tre carabinieri morti nell'esplosione a Castel D'Azzano, video del casolare distrutto: "Boato sentito a 5 km"

Tre carabinieri sono morti in un’esplosione a Castel D’Azzano, Verona. I militari erano impegnati in una perquisizione di un casolare oggetto di sgombero quando questo è crollato su sé stesso. Le prime immagini diffuse e i video dei soccorsi dei vigili del fuoco testimoniano le macerie e le fiamme ancora alte che circondano l’edificio. I testimoni parlano di un boato sentito anche a grande distanza.

Tre carabinieri morti in un’esplosione

Tragedia nel Veronese dove tre carabinieri hanno perso la vita mentre erano in servizio. Gli uomini erano sul posto per perquisire un’abitazione che si è scoperto poi essere satura di gas. All’apertura della porta d’ingresso, si è verificata una violenta esplosione. Oltre ai 3 militari morti, ci sono 15 feriti tra le forze dell’ordine, compresi agenti di polizia e vigili del fuoco: alcuni di loro sono stati ricoverati in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita.

Significative le foto di quello che rimane del casolare, ridotto ormai in macerie, e i video che mostrano le operazioni di soccorso e i tentativi di entrare nell’edificio che, per ore, dopo l’esplosione avvenuta nella notte, è rimasto avvolto da fiamme altissime. Il casolare si trova in un tratto di strada chiuso, in via San Martino. Di esso, come si vede nei filmati diffusi in questi minuti, non resta più tanto: si vedono macerie e muri sbriciolati a testimonianza dell’impatto dell’esplosione.

Il luogo della tragedia

Le testimonianze e le parole delle autorità

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a Rainews 24, ha detto: “Siamo davanti a un’autentica tragedia. Tre morti sono l’aspetto peggiore. Il boato è stato avvertito a 5 km di distanza. Le notizie sulla dinamica sono ancora frammentarie, l’esplosione è avvenuta alle 3.15 di questa notte. Non ci si aspettava un esito del genere. Condoglianze alle famiglie, all’Arma e ai veneti”.

Gli fa eco, in una nota, Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp:

“Questa notizia è una tragedia che colpisce l’intero Paese. Davanti a episodi come questi non ci sono parole che bastino, ma c’è una verità che non possiamo ignorare: ogni volta che un appartenente alle Forze dell’Ordine viene colpito è lo Stato stesso a essere ferito. Ai familiari dei colleghi dell’Arma uccisi va il nostro cordoglio più sincero, e ai feriti la nostra vicinanza. Questo ennesimo sacrificio ci ricorda che chi indossa una divisa non conosce orari né tregue, ma continua a servire il Paese anche quando farlo significa mettere a rischio la propria vita”.

Anche il segretario generale dell’Unarma, Antonio Nicolosi, ha rilasciato una nota:

"Piangiamo tre servitori dello Stato che hanno compiuto fino all'ultimo il loro dovere. Ai loro familiari e ai colleghi feriti va l'abbraccio commosso di tutta la nostra comunità. Gli accertamenti giudiziari faranno piena luce sui fatti, ma se fosse confermata la volontarietà del gesto, saremmo di fronte a un atto gravissimo che merita la massima severità. Come Unarma continueremo a lavorare in spirito di collaborazione con le istituzioni affinché in operazioni tanto delicate siano sempre garantite le migliori condizioni di sicurezza per chi interviene".

Chi ha provocato la tragedia a Castel D’Azzano

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata innescata dai tre che abitavano il casolare.

I responsabili sarebbero tre fratelli (Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi), agricoltori e allevatori con problemi finanziari e già noti per episodi simili avvenuti un anno fa quando, opponendosi all’arrivo dell’ufficiale giudiziario che voleva sfrattarli dall’edificio, aprirono una bombola di gas per minacciarli.

Uno di loro si cosparse anche di benzina. La perquisizione programmata intorno alle 3 della notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre era stata preceduta da diversi tentativi di convincere gli occupanti a lasciare l’edificio.

Come riporta Ansa, nella casa colonica esplosa e di fatti distrutta nel Veronese sono state ritrovate 5 bombole di gas – che erano state collocate in più stanze della casa – e molotov.

L’appartamento era saturo di gas che ha creato l’esplosione e il crollo su sé stesso dello stabile. A innescare la miccia sarebbe stata la donna, mentre i due fratelli si sarebbero trovati in cantina, barricati in casa.

I tre fratelli sono stati fermati in due momenti diversi: prima è toccato a Dino e Maria Luisa, poi a un terzo familiare. Questi (Franco Ramponi, 65 anni) si era dato alla fuga dopo l’esplosione ed è stato rintracciato dai militari del Nucleo Investigativo in una campagna di sua proprietà.

Non ha opposto resistenza, come riporta Adnkronos. La donna sarebbe rimasta ferita dalla deflagrazione. Se la dinamica dei fatti dovesse essere confermata, potrebbero essere accusati dei reati di strage e omicidio plurimo.

Le foto e i video dei soccorsi

Come si vede dalle immagini e dai video, continuano le operazioni dei vigili del Fuoco nel tentativo di mettere in sicurezza la zona. L’intervento dei pompieri è stato tempestivo anche perché alcune squadre si trovavano già sul posto al momento della perquisizione. Altre sono arrivate in soccorso da Venezia per spegnere le fiamme che hanno avvolto la struttura crollata e, per le ricerche delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie, sono state adoperate le squadre “Usar”, ossia “Urban search and rescue”.

La perquisizione del casolare fatto esplodere intenzionalmente era un’operazione considerata rischiosa. Per questo motivo sul posto erano intervenuti carabinieri dei Reparti speciali di Padova e Mestre e agenti dell’Uopi, specializzati in azione antiterrorismo, oltre ai vigili del fuoco e alcune ambulanze a supporto delle forze dell’ordine.

A Rainews24, il vicesindaco di Castel D’Azzano, Antonello Panuccio, ha detto:

“L’operazione era pianificata perché le forze speciali arrivavano da fuori provincia, si sapeva che potevano esserci dei feriti, ma mai si immaginava che avessero progettato un’esplosione del genere che è stata sentita nel raggio di 5 chilometri. In Comune si conosceva la situazione della famiglia ed eravamo pronti ad accoglierli in qualche sistemazione provvisoria in strutture qui nella zona. Sono agricoltori che coltivavano i campi, che purtroppo sembra siano stati coinvolti in fatti criminosi e hanno dovuto subire l’esecuzione forzata del recupero del credito sulla casa, che era uno dei pochi beni che avevano”.

Di quanto successo nel Veronese ha parlato anche il procuratore capo di Verona, Raffaele Tito che ha spiegato al Corriere della Sera come “carabinieri e Polizia abbiano cercato di agire in massima sicurezza e con tutte le attrezzature necessarie. Ma l’esito è stato inaspettato e molto doloroso”.

“Al momento dell’accesso dell’appartamento i testimoni raccontano di aver sentito odore di gas e qualche istante dopo c’è stata l’esplosione”, ha aggiunto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Uno Mattina.