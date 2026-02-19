Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

14 persone arrestate: questo il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro i clan camorristici attivi nell’area nord di Napoli. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsioni, tentate estorsioni, detenzione e porto illegali di armi, con l’aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare i clan camorristici.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, che ha dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di 14 persone. Di queste, 13 sono state condotte in carcere, mentre una è stata posta agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato disposto in fase di indagini preliminari e riguarda soggetti ritenuti gravemente indiziati di appartenere a organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la perdurante attività di tre clan camorristici: Puca, Verde e Ranucci. Questi gruppi risultano operativi nei territori di S. Antimo, S. Arpino, Casandrino e Grumo Nevano. Secondo quanto emerso i clan avrebbero stretto un patto di alleanza, finalizzato alla suddivisione delle aree di influenza e alla gestione di una cassa comune per la spartizione degli introiti derivanti dalle attività illecite.

Controllo del territorio e uso delle armi

Il controllo delle zone di competenza sarebbe stato garantito anche attraverso la forza intimidatoria esercitata grazie alla disponibilità di numerose armi. Questo elemento avrebbe rafforzato la capacità dei clan di imporre la propria presenza e di gestire le attività criminali, in particolare le estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti locali.

Nel corso delle indagini sono stati documentati diversi episodi di estorsione e tentata estorsione ai danni di operatori economici della zona. Le vittime, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero state costrette a versare somme di denaro per evitare ritorsioni o danni alle proprie attività, subendo la pressione e le minacce tipiche del metodo mafioso.

Il ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia

L’operazione ha visto il coinvolgimento diretto della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha coordinato le attività investigative e richiesto l’emissione delle misure cautelari. Il lavoro degli inquirenti ha consentito di delineare le strutture gerarchiche dei clan e di individuare i rispettivi capi e reggenti, rafforzando l’azione di contrasto alla criminalità organizzata nell’area nord di Napoli.

L’operazione rappresenta un nuovo colpo inferto alle organizzazioni camorristiche che da anni condizionano la vita economica e sociale di numerosi comuni dell’hinterland napoletano. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori responsabilità e per garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità sul territorio.

