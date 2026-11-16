Tre colpi in una mattinata a Torino, rapina in farmacia e assalti a due negozi: arrestato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è finito in carcere per una rapina in farmacia e altri due episodi ai danni di un negozio di telefonia e un’attività che vende mobili e oggetti usati. L’ordinanza cautelare è stata eseguita nei giorni scorsi a Torino, dopo che le indagini hanno collegato l’indagato anche al colpo avvenuto nella mattinata del 17 settembre.

La rapina in farmacia a Torino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della Procura. I fatti contestati si sono verificati nella stessa mattinata.

Intorno alle 9.00 del 17 settembre, un uomo con il volto parzialmente coperto e armato di un oggetto acuminato è entrato in una farmacia del quartiere Barriera di Milano. Dopo aver minacciato le dottoresse presenti, ha preso i contanti dal registratore di cassa.

Il fermo dopo gli altri tentativi

Circa due ore dopo, cambiati gli abiti, ha tentato senza riuscirci di sottrarre l’incasso di un negozio di telefonia. Ha poi raggiunto un esercizio di mobili e articoli usati e ha provato a prendere il denaro dalla cassa, strappandone il cassetto, prima di fuggire.

Gli agenti della Squadra Mobile di Torino lo hanno notato mentre si allontanava, inseguito dal titolare, e lo hanno bloccato. In quel momento è stato arrestato per tentato furto e tentata rapina, in relazione ai due episodi. Gli accertamenti successivi, condotti dalla Squadra Mobile con il coordinamento della Procura, hanno raccolto gravi indizi a suo carico anche per la rapina in farmacia.

L’ordinanza cautelare

Gli elementi investigativi sono stati condivisi dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia in carcere. Il provvedimento è stato eseguito nell’abitazione in cui l’uomo si trovava agli arresti domiciliari per i due episodi per i quali era stato fermato in flagranza.