Tre donne accoltellate sulla metro di Parigi, l'aggressore ha colpito in stazioni diversi: arrestato

Paura nella metropolitana di Parigi. Un uomo ha dato il via a una scia di aggressioni armato di coltello. Le vittime sarebbero state scelte tra le donne. Almeno tre le persone ferite alle fermate di Arts-et-Métiers, République e Opéra. Soccorse, non sarebbero in pericolo di vita. L’uomo, con un giubbino verde e nero, sarebbe un giovane nato nel 2000. Il 25enne, che secondo i media locali, sarebbe di origine maliana, sarebbe stato arrestato.

Aggressione in metro a Parigi

Un uomo armato di coltello ha aggredito diverse donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe estratto il coltello e accoltellato tre donne scelte casualmente in diverse stazioni della stessa linea, quella che collega Bagnolet (Seine-Saint-Denis) a Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Gli attacchi sarebbero avvenuti tra le 16:15 e le 16:45 di venerdì 26 dicembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono stati i primi a soccorrere le vittime.

Il sospettato sarebbe inizialmente fuggito prendendo la linea 8 della metropolitana, per poi essere arrestato nella sua abitazione. L’uomo è stato riconosciuto e la polizia ha ricondotto l’aggressione a un venticinquenne di origine maliana.

Come stanno le vittime

Le vittime dell’aggressione non hanno riportato ferite gravi, ma nella metropolitana si è comunque scatenato il panico.

Una delle donne, una giovane ragazza di cui non sono stati comunicati né l’età né il nome, è rimasta ferita alla coscia. Un altro testimone ha raccontato che c’era molto sangue e che il taglio sembrava piuttosto profondo.

Molta la preoccupazione per la donna, poiché risulta essere incinta. Fortunatamente, non sembrano esserci state conseguenze gravi né per lei né per il bambino.

L’arresto

In un primo momento la vicenda era stata descritta come una caccia all’uomo, ma in breve tempo la polizia ha raggiunto l’aggressore nella sua abitazione.

Dopo le tre aggressioni nella metropolitana, l’uomo si sarebbe allontanato utilizzando ancora il mezzo pubblico, scendendo alla fermata più vicina alla propria abitazione. Rientrato in casa, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stato rapidamente identificato e arrestato.

Su di lui pendono ora le accuse di tentato omicidio e aggressione aggravata con arma. Il giovane venticinquenne era già noto alle forze dell’ordine per diversi reati, tra cui danneggiamento della proprietà. È esclusa la pista del terrorismo.