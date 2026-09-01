Tre fratellini rimangono bloccati in mezzo al fiume a Merano, l'intervento di un carabiniere li salva
Sorpresi dalla corrente del fiume Passirio a Merano, i fratellini sono stati riportati a riva grazie al tempestivo soccorso di un carabiniere
Una domenica pomeriggio stava per trasformarsi in tragedia, tre fratellini di origine tedesca hanno rischiato di morire trascinati dalla corrente del fiume Passirio a Merano. L’allerta di un passante e il tempestivo intervento di un carabiniere ha permesso che i bambini, tra i 6 e i 10 anni, fossero messi in salvo senza un graffio.
- I bambini rimasti bloccati nel fiume
- I soccorsi chiamati da un passante
- Il plauso di Crosetto e Meloni
I bambini rimasti bloccati nel fiume
Nel pomeriggio del 30 agosto, i tre bambini erano scesi nell’alveo del fiume Passirio a Merano. Con la famiglia di origine tedesca stavano trascorrendo delle giornate di vacanza in Italia.
Improvvisamente, sorpresi dalla corrente, i fratellini sono rimasti bloccati su un masso in mezzo al fiume.
Come riporta Fanpage, i piccoli si erano allontanati dai genitori ed avevano raggiunto il centro del letto del torrente ma si sono trovati bloccati dalla forza della corrente e dal fondale scivoloso che non gli ha più consentito di tornare a riva in sicurezza.
I soccorsi chiamati da un passante
I tre bambini in difficoltà sono stati visti da un passante, un giovane operatore della Croce Bianca, cha ha subito dato l’allarme chiamando i numeri di emergenza.
I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri tra cui un militare che, rendendosi conto del pericolo immediato, si è lanciato nel fiume raggiungendo i piccoli, ormai infreddoliti e spaventati dal buio che incombeva.
Il salvataggio è infatti avvenuto poco dopo le 21.00 di sera.
L’intervento del carabiniere è stato ripreso anche in alcuni video in cui si vede l’agente fare la spola tra il masso in cui erano i bambini e la riva, mettendone due al sicuro prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.
I pompieri volontari di Merano hanno invece recuperato il terzo piccolo rimasto ancora in mezzo al fiume.
Il plauso di Crosetto e Meloni
L’azione del carabiniere ha ricevuto anche il plauso della premier Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto.
“Tre bambini, turisti tedeschi in vacanza in Alto Adige, sono rimasti in difficoltà nelle acque del Passirio. A salvarli, l’intervento dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco volontari e di un cittadino”, ha detto sui social la presidente del Consiglio.
“Coraggio, prontezza e senso del dovere. Grazie ai nostri uomini in divisa – ha commentato – che ogni giorno sono al servizio della sicurezza e della vita delle persone”.
“Un Carabiniere porta al sicuro uno dei tre bambini rimasti bloccati su un masso, infreddoliti e spaventati, in balia della forte corrente del fiume Passirio, a Merano (Bolzano). Un intervento compiuto insieme ai Vigili del Fuoco volontari e a un coraggioso cittadino“, ha scritto il ministro Crosetto.
“Perché non occorre indossare una divisa per fare la differenza – ha continuato – servono coraggio, generosità e determinazione. Questo è il messaggio: essere ogni giorno, in silenzio e con costanza, al fianco dei cittadini. È ciò che fanno le donne e gli uomini della Difesa. Per una ricompensa il cui valore non può essere misurato: perché l’abbraccio di un bambino appena salvato non ha prezzo”.