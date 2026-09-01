Tre fratellini rimangono bloccati in mezzo al fiume a Merano, l'intervento di un carabiniere li salva

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Una domenica pomeriggio stava per trasformarsi in tragedia, tre fratellini di origine tedesca hanno rischiato di morire trascinati dalla corrente del fiume Passirio a Merano. L’allerta di un passante e il tempestivo intervento di un carabiniere ha permesso che i bambini, tra i 6 e i 10 anni, fossero messi in salvo senza un graffio.

I bambini rimasti bloccati nel fiume

Nel pomeriggio del 30 agosto, i tre bambini erano scesi nell’alveo del fiume Passirio a Merano. Con la famiglia di origine tedesca stavano trascorrendo delle giornate di vacanza in Italia.

Improvvisamente, sorpresi dalla corrente, i fratellini sono rimasti bloccati su un masso in mezzo al fiume.

Come riporta Fanpage, i piccoli si erano allontanati dai genitori ed avevano raggiunto il centro del letto del torrente ma si sono trovati bloccati dalla forza della corrente e dal fondale scivoloso che non gli ha più consentito di tornare a riva in sicurezza.

I soccorsi chiamati da un passante

I tre bambini in difficoltà sono stati visti da un passante, un giovane operatore della Croce Bianca, cha ha subito dato l’allarme chiamando i numeri di emergenza.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri tra cui un militare che, rendendosi conto del pericolo immediato, si è lanciato nel fiume raggiungendo i piccoli, ormai infreddoliti e spaventati dal buio che incombeva.

Il salvataggio è infatti avvenuto poco dopo le 21.00 di sera.

L’intervento del carabiniere è stato ripreso anche in alcuni video in cui si vede l’agente fare la spola tra il masso in cui erano i bambini e la riva, mettendone due al sicuro prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

I pompieri volontari di Merano hanno invece recuperato il terzo piccolo rimasto ancora in mezzo al fiume.

Il plauso di Crosetto e Meloni

L’azione del carabiniere ha ricevuto anche il plauso della premier Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Tre bambini, turisti tedeschi in vacanza in Alto Adige, sono rimasti in difficoltà nelle acque del Passirio. A salvarli, l’intervento dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco volontari e di un cittadino”, ha detto sui social la presidente del Consiglio.

“Coraggio, prontezza e senso del dovere. Grazie ai nostri uomini in divisa – ha commentato – che ogni giorno sono al servizio della sicurezza e della vita delle persone”.

“Un Carabiniere porta al sicuro uno dei tre bambini rimasti bloccati su un masso, infreddoliti e spaventati, in balia della forte corrente del fiume Passirio, a Merano (Bolzano). Un intervento compiuto insieme ai Vigili del Fuoco volontari e a un coraggioso cittadino“, ha scritto il ministro Crosetto.

“Perché non occorre indossare una divisa per fare la differenza – ha continuato – servono coraggio, generosità e determinazione. Questo è il messaggio: essere ogni giorno, in silenzio e con costanza, al fianco dei cittadini. È ciò che fanno le donne e gli uomini della Difesa. Per una ricompensa il cui valore non può essere misurato: perché l’abbraccio di un bambino appena salvato non ha prezzo”.