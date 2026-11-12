Tre giorni dopo la fine dei domiciliari torna a spacciare nella movida del Portello a Padova: arrestato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Aveva finito di scontare i domiciliari l’8 novembre. Tre giorni dopo è stato di nuovo arrestato per spaccio, sorpreso a mostrare dosi di hashish e cocaina a un gruppo di ragazzi nella movida del Portello, a Padova. Il 24enne ha provato a scappare gettando la droga a terra, ma la polizia lo ha bloccato dopo pochi metri.

Lo spaccio in via Belzoni e la fuga

Come riporta il comunicato della Questura, erano le 22 di mercoledì 11 novembre quando gli agenti della Squadra mobile hanno notato il giovane in via Belzoni mentre mostrava alcuni involucri al gruppo. Al loro arrivo ha tentato la fuga lasciando cadere le dosi, subito recuperate. Il narcotest ha confermato circa 5 grammi tra hashish e cocaina.

Il ragazzo ha alle spalle diverse condanne per droga dal 2024, il divieto di dimora in Veneto e un periodo in carcere a marzo dello scorso anno. Per lui è scattato l’arresto per cessione di stupefacenti, a disposizione della Procura.

I controlli della polizia nella movida del Portello

L’arresto è arrivato durante i servizi straordinari disposti dal questore Marco Odorisio tra via Belzoni, via Ognissanti e Porta Portello, le strade del quartiere universitario più frequentate di notte. Nel corso della serata sono state identificate 69 persone, 26 con precedenti, e controllati 5 locali. Un 25enne è stato denunciato per aver violato il foglio di via da Padova, e i controlli proseguiranno nelle prossime settimane.

IPA