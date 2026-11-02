Tre giovani arrestati ad Avellino, droga sequestrata e truffa a un'anziana: recuperati soldi e gioielli

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tre giovani sono stati arrestati ad Avellino durante un’operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile. Un 23enne è stato trovato in possesso di cocaina, hashish e 850 euro in contanti, mentre due ragazzi di 20 e 22 anni sono stati arrestati per una truffa ai danni di un’anziana, alla quale erano stati sottratti denaro e gioielli.

Arrestato un 23enne con cocaina e hashish

Come riferisce la Polizia di Stato, gli arresti sono avvenuti nell’ambito di una vasta operazione nazionale condotta nelle ultime due settimane contro i reati commessi da giovani, anche minorenni.

Ad Avellino, la Squadra Mobile della Questura ha effettuato controlli e identificazioni in diverse zone e quartieri del capoluogo abitualmente frequentati da persone con precedenti di polizia.

Durante le verifiche, gli agenti hanno arrestato in flagranza un 23enne avellinese, trovato in possesso di 50 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish, oltre a una somma di 850 euro in contanti.

Truffa a un’anziana, arrestati due giovani napoletani

Nell’ambito della stessa operazione sono stati arrestati in flagranza anche due giovani napoletani di 20 e 22 anni, accusati di aver truffato un’anziana donna.

Gli agenti sono riusciti a recuperare l’intero bottino della truffa, costituito da 1.785 euro in contanti e diversi monili in oro.

IPA