Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre giovani sono stati segnalati per possesso di stupefacenti a Cassino, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori e alle violazioni in materia di stupefacenti. Uno di loro, residente nel vicino Molise, è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per il possesso di spray urticante e di un petardo illegale. Il Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, ha disposto nei suoi confronti il provvedimento del foglio di via obbligatorio dalla città.

Tre giovani segnalati a Cassino

L’operazione della polizia si inserisce nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati predatori e delle violazioni in materia di stupefacenti.

Durante questi controlli, tre giovani sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno rinvenuto hashish per un peso complessivo di 3,72 grammi. La sostanza è stata sequestrata e i giovani sono stati segnalati alle autorità competenti per possesso di stupefacenti ad uso personale, come previsto dalla normativa vigente. Per il momento non risultano indagati.

Il caso del giovane residente in Molise

Uno dei tre giovani, proveniente dal Molise, è stato trovato in possesso non solo di hashish, ma anche di uno spray urticante e di un petardo illegale.

Per questi motivi, oltre alla segnalazione amministrativa per possesso di stupefacenti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il possesso di oggetti non consentiti dalla legge.

Il foglio di via obbligatorio

Il Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, ha deciso di emettere nei confronti del giovane molisano il provvedimento del foglio di via obbligatorio dalla città di Cassino.

Tale misura mira a prevenire ulteriori episodi di reati e a tutelare la sicurezza pubblica.

Presunzione di innocenza e trasparenza delle indagini

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che il giovane deferito è, allo stato attuale, solamente indiziato di reato. La sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria e solo una sentenza definitiva potrà eventualmente riconoscerlo colpevole.

Il comunicato ribadisce il rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza e la trasparenza nell’informazione dei fatti.

IPA