Tre identificati per il cartellone di Meloni e Nordio bruciato al corteo di Roma, scattano le denunce

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Riconosciuti tre dei manifestanti che hanno bruciato i cartelloni con l’immagine di Giorgia Meloni e Carlo Nordio. La Digos ha identificato i primi tra gli antagonisti responsabili del gesto commesso in piazza, durante il corteo a Roma a sostegno del “no” al referendum sulla Giustizia e contro la guerra in Iran. Un’azione che ha suscitato la condanna di tutta la politica e la solidarietà anche dall’opposizione alla presidente del Consiglio e al ministro.

I cartelloni bruciati

Le immagini di Giorgia Meloni e Carlo Nordio sono state bruciate di fronte alle telecamere durante il corteo di Roma “No sociale”, organizzato da diverse sigle per promuovere il voto contrario alla riforma della Giustizia nel referendum e lanciare un appello per la pace in Medio Oriente, tra i cori ostili al Governo, agli Stati Uniti e a Israele.

Nel corso della manifestazione con circa 20mila partecipanti, sono stati dati alle fiamme dei cartelloni con le foto della premier e il guardasigilli, ma anche di Donald Trump, Benjamin Netanyahu, oltre alle bandiere degli Usa e di Israele.

ANSA

Le immagini di Meloni e Nordio dati alle fiamme

In particolare, alcuni manifestanti hanno bruciato con i fumogeni un cartellone con un fotomontaggio di Giorgia Meloni e del ministro Nordio, raffigurato al guinzaglio e con la museruola, sotto la scritta “No al vostro referendum”.

Il secondo cartellone dato alle fiamme ritraeva invece la presidente del Consiglio mentre stringeva la mano al premier israeliano Netanyahu con la scritta: “No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 milioni di sfollati”.

La condanna della politica

Un gesto che ha ricevuto la condanna da parte di tutti i partiti e del comitato del No al referendum, con la solidarietà espressa nei confronti di Meloni e Nordio.

Tra i primi a censurare l’episodio il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha fatto appello affinché “prevalga il confronto allo scontro”, e il presidente della Camera Lorenzo Fontana con l’appello a “non esondare in atti che rischiano di alimentare inutili tensioni”.

Sul profilo X di Fratelli d’Italia è stato pubblicato un post con l’immagine dei cartelloni bruciati e la scritta “l’odio rosso scende in campo per il No”.

“Se provate a chiedere loro della riformam a stento sapranno dirvi che riguarda la giustizia. Ogni occasione è buona per la propaganda dell’estremismo rosso, che sfrutta il referendum solo per dare sfogo al proprio livore contro il Governo e contro l’intera Nazione” è il messaggio del partito della premier. Forse ti può interessare Referendum Giustizia, FdI usa "Per sempre sì" di Sal Da Vinci a Milano come "gong" per alternare i relatori Da Sanremo alla kermesse di FdI per il referendum sulla Giustizia: "Per sempre sì" di Sal Da Vinci diventa un jingle fra un intervento e l'altro

Solidarietà a Meloni e Nordio è stata espressa anche dall’Associazione nazionale dei magistrati e dal presidente del Comitato “Giusto dire No” Enrico Grosso, che hanno invitato ad abbassare i toni.

“Il M5s è contrario a ogni forma di violenza e a gesti che la richiamano” ha dichiarato con fermezza il presidente del Movimento Giuseppe Conte, aggiungendo di rifiutare “tutte le manifestazioni di violenza che anzi si prestano alle strumentalizzazioni di chi vuole dipingere il vasto popolo del NO come un coacervo indistinto di odio e intolleranza»

Lo stesso ministro della Giustizia, Carlo Nordio ha commentato l’episodio al termine del corteo, ringraziando “di cuore chi ha manifestato la sua solidarietà, in particolare il presidente del Comitato per il No, Enrico Grosso, e l’Anm”.

“Naturalmente questi eccessi aggressivi, lungi dall’intimorirmi, mi sollecitano a proseguire con sempre maggior determinazione e vigore, nel pieno rispetto di chi la pensa diversamente da noi” ha aggiunto.

Gli identificati dalla Digos

Per le foto bruciate di Meloni e Nordio in piazza la Digos ha identificato due manifestanti provenienti da Padova e uno da Napoli, individuati come autori del gesto.

Mentre gli investigatori proseguono le analisi delle immagini del corteo di Roma per rintracciare gli altri responsabili, per loro tre loro scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria.