Tre ladri sorpresi a rubare tra gli appartamenti da un poliziotto fuori servizio a Gaglianico, l'operazione
Tre uomini arrestati a Gaglianico per furto in abitazione: colti in flagrante da un poliziotto fuori servizio, recuperata la refurtiva.
Tre uomini sono stati arrestati per furto in concorso a Gaglianico (Biella), dopo essere stati sorpresi mentre svaligiavano un appartamento. L’operazione è stata resa possibile dall’intervento di un poliziotto della Squadra Mobile di Biella, libero dal servizio, che ha notato movimenti sospetti e ha dato l’allarme. La refurtiva, del valore di circa 1.750 euro, è stata recuperata insieme a numerosi attrezzi da scasso. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto misure cautelari per i tre fermati.
Il ruolo decisivo del poliziotto fuori servizio
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella serata del 7 settembre, quando un agente della Squadra Mobile della Questura di Biella, libero dal servizio, ha notato un furgone con a bordo tre persone aggirarsi con fare sospetto tra le strade di Gaglianico.
Il mezzo rallentava spesso vicino ad alcune villette, attirando l’attenzione dell’operatore di polizia.
L’azione dei ladri e l’intervento degli agenti
Poco dopo, due degli occupanti del furgone sono scesi dal veicolo con il volto coperto e si sono diretti verso alcune abitazioni. Il poliziotto, insospettito, ha chiesto il supporto di un collega della Squadra Mobile.
I due agenti hanno seguito i movimenti dei sospetti, riuscendo a localizzare il furgone fermo in via Italia. Mentre uno dei tre uomini era rimasto a bordo, gli altri due si erano già arrampicati fino al balcone di un appartamento al secondo piano, utilizzando le tubature dell’edificio per accedere all’abitazione.
La fuga interrotta e il recupero della refurtiva
Gli agenti hanno continuato a monitorare la situazione senza mai perdere di vista il veicolo. Dopo aver recuperato i due complici, il furgone ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato dalla Polizia di Stato.
All’interno del mezzo sono stati trovati cinque profumi di lusso e diversi capi di abbigliamento, per un valore complessivo di circa 1.750 euro, appena sottratti dall’appartamento. Sono stati inoltre recuperati numerosi attrezzi da scasso e accessori per il travisamento del volto.
Conferma del furto e ulteriori ritrovamenti
Il riconoscimento immediato della refurtiva da parte della vittima ha permesso di confermare il furto appena commesso nello stabile dove i due uomini erano stati visti arrampicarsi.
Durante gli accertamenti, sono stati rinvenuti anche gioielli e bigiotteria di probabile provenienza illecita, rafforzando i sospetti sulle attività criminali del gruppo.
Le misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria
Per i tre uomini è scattato l’arresto per furto in concorso. Sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata del 9 settembre, l’arresto è stato convalidato per tutti e tre.
L’Autorità Giudiziaria ha disposto per due dei fermati l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, mentre per il terzo è stato applicato il divieto di dimora nella provincia di Biella.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.