Tre locali chiusi a Prato per gravi episodi: tentato omicidio, alcol a minori e spaccio di droga

È di 3 provvedimenti di chiusura temporanea il bilancio delle recenti operazioni della Polizia di Stato a Prato. I locali, frequentati da soggetti con precedenti penali, sono stati chiusi per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Operazioni di controllo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività di prevenzione è stata intensificata dal Questore di Prato, de Lorenzo, in collaborazione con il nucleo volanti e la squadra di polizia amministrativa. L’obiettivo era monitorare aree urbane già segnalate per episodi di reato o per segnalazioni da parte dei cittadini.

Chiusura dei locali

I 3 locali chiusi erano già sotto osservazione per la presenza di individui con precedenti di polizia e per comportamenti che minacciavano l’ordine pubblico. In particolare, uno dei locali è stato chiuso per 30 giorni a causa della recidiva frequentazione di soggetti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un altro locale, gestito da un cittadino cinese, è stato chiuso per 30 giorni dopo un episodio di aggressione con tentato omicidio. Infine, un terzo locale è stato chiuso per 7 giorni per la somministrazione di alcol a minori.

Effetti delle misure

Le misure adottate, sebbene temporanee, mirano a dissuadere soggetti pericolosi dalla frequentazione di questi luoghi. Le autorità continuano a monitorare l’area per garantire il rispetto delle chiusure e valutare eventuali revoche delle licenze.

Fonte foto: IPA