Tre militari sardi aggrediti brutalmente all’uscita da una discoteca a Milano, derisi per l’accento

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tre giovani militari sono stati brutalmente aggrediti a Milano. È successo all’uscita di una discoteca in zona Moscova. I militari, due ragazzi e una ragazza, tutti di origine sarda e in servizio nel capoluogo lombardo nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”, sono stati avvicinati da un gruppo di 7-8 giovani. Dopo averli derisi per il loro accento e provocati, questi ultimi hanno picchiato i militari usando anche una spranga.

Tre militari sardi aggrediti all’uscita da una discoteca

L’episodio è accaduto intorno alle 4:15 di venerdì 6 novembre nella zona di largo Foppa. I tre militari, appartenenti al 151° Reggimento fanteria Sassari, erano usciti dalla discoteca The Club, dove avevano trascorso la serata.

Mentre cercavano un’auto in sharing per tornare in caserma, sono stati avvicinati da un gruppo di setto o otto giovani. Prima sono partite le provocazioni, poi gli insulti e le prese in giro per l’accento sardo e poi è scattata l’aggressione vera e propria.

IPA

Derisi per l’accento sardo e poi picchiati

Dalle prime ricostruzioni degli investigatori, basate anche sulla querela depositata dai tre giovani, l’aggressione sarebbe avvenuta senza una ragione apparente. Tutto sarebbe iniziato con scherni e provocazioni da parte di un gruppo di sconosciuti, che avrebbero preso di mira le vittime per il loro aspetto e la cadenza sarda, accompagnando le derisioni con insulti ad alta voce.

I tre avrebbero cercato di non raccogliere le provocazioni e di allontanarsi, ma gli aggressori li avrebbero circondati, colpendoli ripetutamente con calci e pugni. Nel corso del pestaggio sarebbe stato impiegato anche un corpo contundente, indicato nelle testimonianze come una spranga, un manganello telescopico o una stampella.

Al termine dell’aggressione, il gruppo si sarebbe dileguato rapidamente nelle strade circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

Prognosi di 30 giorni per uno dei militari

Come riferisce Il Giorno, sul luogo dell’aggressione sono arrivate le ambulanze del 118 per i primi soccorsi. Due di loro sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Il ventiduenne ha riportato un trauma cranico e la frattura delle ossa nasali, con una prognosi di 30 giorni.

Stessa prognosi per la collega, sua coetanea, che ha subito una frattura del coccige. Per il terzo ragazzo, il più giovane, i medici hanno invece riscontrato un trauma cranico giudicato guaribile in due giorni.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e quelle dell’impianto interno della discoteca, nella speranza di individuare immagini utili a ricostruire gli spostamenti del gruppo nel centro di Milano e il percorso seguito durante la fuga dopo l’aggressione ai danni dei militari.